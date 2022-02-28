8 марта может случиться похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима, что и говорить, закончилась на мажорной ноте. Февраль вошел в ТОП-5 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

А каким будет начало весны?

- В прошлом году март встретил нас небывалыми морозами, в начале весны стояла февральская погода, столбик термометра 10 марта в Перми опускался до -26 градусов, - напоминает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Но сейчас все развивается по противоположному сценарию. Как минимум, первые пять дней нынешней весны будут теплыми и даже погожими. Во вторник днем воздух прогреется до -2 градусов, а в среду даже возможна слабая оттепель. Снег может подтаивать на солнце, но ночью будет подмерзать, так что по утрам лучше ходить осторожней. Такая погода простоит и в четверг, но ближе к выходным она начнет меняться. В субботу и воскресенье будет еще тепло - от -1 до -5 градусов, но возможен снегопад, который добавит вклад в снежные зимние запасы.

А вот 8 марта может случиться похолодание.

- Скорее всего, ононе будет таким же экстремальным, как в прошлом году, - успокаивает Павел Смирнов. - Но столбик термометра днем может опуститься и до -15 градусов. Ожидалось, что помимо холода в Международный женский день еще и пойдет густой снег. Но зона осадков стала смещаться в сторону, и можно надеяться, что в праздники на небе будет выглядывать солнышко.

- Когда ждать настоящего весеннего тепла?

- Считается, что климатическая весна, когда средняя температура в течение суток становится положительной, наступает у нас в Прикамье в первых числах апреля. Но в последние годы ее приход стал более ранним. Если все будет развиваться по классическому сценарию, уже в двадцатые числа марта возможны теплые дни с обильным таянием снега, хотя ночью температура воздуха будет отрицательной. Именно так и было в прошлом году. Впрочем, февраль показал, что мы вполне можем увидеть погодные сюрпризы, и не исключено, что концовка марта может нас приятно удивить по-настоящему весенней теплой погодой.