Дмитрий Махонин: Жители Прикамья не должны ощущать на себе последствий санкций

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

- Мы должны принять максимум мер для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности, а также для того, чтобы жители Пермского края не ощутили на себе последствия санкций, принятых в отношении нашей страны, - заявил на аппаратном совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

После появления ряда сообщений о повышении цен на разнообразные товары, в том числе на продукты и лекарства, Дмитрий Махонин поручил Минпромторгу активизировать работу регионального оперативного штаба по мониторингу цен. Если факты будут подтверждаться, губернатор потребовал привлекать УФАС, прокуратуру и другие ведомства для проверки законности и обоснованности повышения цен. Оперштаб по мониторингу цен подтвердил свою эффективность весной 2020 года, когда из-за коронавируса возник ажиотажный спрос на товары первой необходимости.

- Кроме того, важно не допустить срыва реализации запланированных проектов развития региона, - заметил губернатор. - В целом на сегодня Пермский край обеспечен всем необходимым.