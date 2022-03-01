Качество обслуживания клиентов – в приоритете

В ЦОК могут обратиться как физические, так и юридические лица. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр обслуживания клиентов ( ЦОК) филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» отметил 10-летие со дня своего открытия. В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие директор филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, заместитель директора по развитию и реализации услуг Александр Шагов, директор производственного отделения «Пермские городские электрические сети» Олег Широких.

На мероприятие также были приглашены заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев и президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов. Работая в свое время в «Пермэнерго», они приняли активное участие в создании Центра обслуживания клиентов.

В создании Центра обслуживания клиентов приняли активное участие Андрей Кокорев и Олег Жданов, которые пришли поздравить ЦОК с юбилеем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр обслуживания клиентов, расположенный в здании производственного отделения «Пермские городские электрические сети» по адресу улица Камчатовская, 26, был открыт в феврале 2012 года. Его создание позволило энергетикам более оперативно решать вопросы, возникающие у потребителей, в первую очередь, по такой важной теме, как технологическое присоединение к электрическим сетям. В ЦОК могут обратиться как физические, так и юридические лица, объекты присоединения которых находятся в городе Перми и на территории всего Пермского края.

Сотрудниками ЦОК осуществляется как очный прием и регистрация обращений клиентов, так и заочное обслуживание и регистрация обращений, поступивших по интерактивным каналам связи.

- Для нас важен каждый клиент. Мы стремимся, чтобы он получал качественный сервис, - отметил директор «Пермэнерго» Эдуард Илларионов. - Новые вызовы, связанные с цифровизацией, развитием онлайн-коммуникаций, ставят перед нами новые задачи. Мы должны соответствовать требованиям времени, а еще лучше, быть на шаг впереди.

Сейчас в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой полный спектр услуг ЦОК оказывает в дистанционном режиме. Прием заявок, обращений, запросов, предоставление консультаций осуществляется по интерактивным каналам коммуникаций.

Всего за десять лет работы ЦОК в городе Перми обработал более порядка 74 тысяч заявок на технологическое присоединение. Специалисты центра оформили и выдали потребителям более 25 тысяч актов техприсоединения, Зарегистрировали и обработали свыше 20 тысяч обращений.

Развитие Центра обслуживания клиентов продолжается и сегодня. Сотрудники ЦОК осваивают новые навыки, приобретают новые профессиональные компетенции, такие, например, как продвижение дополнительных услуг. Начиная с 2021 года, принято более 1500 заявок на оказание дополнительных услуг, заключено и исполнено 500 договоров.

Сотрудники ЦОК осваивают новые навыки и приобретают новые профессиональные компетенции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Электричество – ключевой ресурс, который необходим как для реализации крупных инвестиционных проектов, так и для решения конкретных бытовых вопросов жителей Пермского края, - сказал заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев. - Считаю, что в «Пермэнерго» на высоком уровне организована работа по взаимодействию с клиентами. Желаю и в дальнейшем быть всегда современными, оперативными, максимально эффективными.

- Сегодня мы наблюдаем активное развитие интерактивных форматов обслуживания потребителей. Но при этом важен личный контакт, индивидуальный подход к клиенту, который всегда может в ЦОКе получить на свои вопросы исчерпывающие, компетентные ответы, - подчеркнул президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

Напомним, что повышение уровня клиентоориентированности - важнейший приоритет в работе «Россети Урал». В компании реализуется внутрикорпоративная программа #Просервис, которая нацелена на продвижение среди всех сотрудников компании клиентоориентированной модели, в которой в которой на первом месте стоят интересы клиента.