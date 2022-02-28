В Перми подвели итоги городского исторического форума, посвященного Каме

Не каждый город может похвалиться такой рекой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В течение прошлого года в Перми продолжался своеобразный интеллектуальный марафон – уже шестой раз подряд при поддержке Пермской гордумы в городе проводили исторический форум. И вот пришла пора подвести его итоги.

На этот раз его решили посвятить нашей красавице-реке. Форум так и назвали: «Пермь – город на Каме».

Стартовал он весной прошлого года. А дальше была целая череда разнообразных событий.

Свежий взгляд на речные просторы

Пермяки вспоминали историю реки, а она изучающее глядела на них, словно спрашивала: «Разгадаете ли все мои загадки? Осознаете ли, чем мне обязаны? Поймете ли, как я вам еще могла бы послужить?»

Первыми к теме приступили школьники. Депутаты гордумы провели в школах думские уроки. И на них, между прочим, пригласили учеников принять участие в школьной научно-практической конференции «Мой город Пермь», объяснив, что им предстоит ответить на вопрос: «Что для нас значит Кама?»

Учащиеся начали готовить доклады. Сейчас, подводя итоги, организаторы форума признались: членам жюри пришлось разговаривать с ребятами на серьезном научном языке.

Поразил их, например, десятиклассник Данил Светлаков из Пермского президентского кадетского училища. Он обратил внимание, что Каме посвятили свои строки многие известные литераторы - Каменский, Чехов, Горький. Но при этом, как ни странно, практически нигде не встречается литературного описания зимней реки.

Школьник связал это с тем, что жизнь зимой на набережной замирала, и предложил переломить эту тенденцию, организовав места для зимнего отдыха.

Пожелание прозвучало осенью, а уже в новогодние праздники на набережной Камы открыли каток с ледовым городком. И соцсети наполнились постами о зимних забавах с видом на реку.

Всего в посвященной Каме школьной конференции приняли участие 52 учащихся пермских школ. Лучшие доклады потом зачитали на «взрослой» научно-практической конференции.

Задел для будущих проектов

Кульминацией VI городского исторического форума, по общему признанию, стала Всероссийская научно-практическая конференция «Река Кама в исторических судьбах города Перми».

- Она впервые перешагнула рамки региона, - отметил во время подведения итогов форума старший преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Маткин. - Серьезные исследования представили ученые из Перми, Екатеринбурга и Красноярска. Конференция собрала более 60 участников, которые подготовили 40 выступлений. Все доклады будут опубликованы в итоговом сборнике конференции, который сейчас готовится к печати, они станут весомым вкладом в осмысление путей развития города и реки Камы.

О чем говорилось в докладах? О том, что Каме мы должны быть благодарны. По большому счету, не будь ее – и не было бы города. Она формировала облик региона.

Как рассказал доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат исторических наук Михаил Нечаев, по ней сплавляли медь в Нижний Новгород и Москву. Затем Пермь превращается в портовый город.

Заведующий пермским Музеем истории торговли на Центральном рынке Денис Думлер обратил внимание, что именно благодаря реке формировался архитектурный облик Перми: пароходчики и купцы возводят в городе особняки и общественные здания для благотворительных заведений, училищ, университета.

Сейчас Кама во многом утратила значение водной артерии. И в связи с этим, как подчеркнул социолог из Красноярска Петр Иванов, важно осмыслить, каким должен быть переход от индустриального образа реки к постиндустриальному.

- Материалы конференции могут стать отличной аналитической базой для будущих проектов, связанных с Камой, - оценил значение конференции руководитель гордумы Перми Дмитрий Малютин.

На очереди – Пермь-юбилейная

Форум выполнял и просветительские задачи. Пермяки смогли по-новому взглянуть на свою любимую реку.

В рамках форума была подготовлена литературно-музыкальная программа «День Камы», прошли «Дни Камы в библиотеках», в Центральной городской библиотеке им А.С. Пушкина работала выставка «Пермская история реки Кама», состоялся слет «Юнги Камы».

На сайте «пушкинки» опубликованы 22 «речных историй», посвященных прошлому и настоящему нашей любимой реки. А также – полный список статей и публикаций, связанных с Камой.

В ходе экскурсий пермяки знакомились с загадками, которых немало в истории реки-труженицы.

- Мы все вместе проделали большую работу, - оценил значение прошедшего форума-2021 председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – В рамках исторического форума «Пермь – город на Каме» прошло более 25 мероприятий, они были нацелены на то, чтобы привлечь внимание горожан к необходимости сохранения городского исторического наследия.

На очереди – новый городской исторический форум. Он будет посвящен предстоящему юбилею Перми.

- Уже совсем скоро мы отметим 300-летие Перми, - отметил Дмитрий Малютин. - Считаю, что городской исторический форум должен стать частью этого события.

Очередной, седьмой форум продлится два года – события в его рамках пройдут в этом и в следующем году. Членам оргкомитета предстоит в ближайшее время обсудить с пермяками, подготовить и направить в Пермскую городскую Думу предложения по его тематическому наполнению.