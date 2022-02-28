Почему почти каждая зима для пермяков оборачивается серьезными проблемами из-за ненормативного содержания улично-дорожной сети? Почему очень часто мы остаемся «заложниками» старых технологий и походов? Об этом поговорили в ходе онлайн «Зимнее содержание города: новые подходы к старым проблемам». Участниками мероприятия стали представители администрации г. Перми, Инспекции государственного жилищного надзора, ГИБДД, Уральского завода противогололедных материалов, Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог.

- В этом году, на фоне массивных снегопадов, в пермской информповестке вновь появилась идея о введении обязательной платы с пермяков за вывоз снега с придомовых территорий. Насколько, на Ваш взгляд, она корректна?

Руководитель аппарата Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова: Этой зимой действительно больше всего проблем связано с уборкой тротуаров и придомовых территорий. Вопрос о введении платы - серьезный, можно сказать, фундаментальный: с одной стороны, у нас есть правила Минстроя, сейчас профильное ведомство – МинЖКХ, где в правилах благоустройства в составе работ по зимнему содержанию придомовых территорий предусмотрен в том числе и вывоз снега. С другой стороны, дворы убирают управляющие компании и ТСЖ, а это коммерческие организации. И, если уборка снега по каким-то причинам не попала в перечень оказываемых услуг и в формирование тарифа, то она, безусловно, должна быть оплачена, если жильцы хотят, чтобы снег вывозился. Такой вопрос, мне кажется, каждый дом должен решать самостоятельно на собрании. За рубежом, например, уборка снега во дворах - обязанность самих жильцов, и они сами решают, каким образом это делать: нанимать компанию, или убирать своими силами.

Анна Климентова

- Насколько ощутимы сегодня штрафные санкции для ТСЖ и УК в том случае, если они ненормативно содержат придомовую территорию зимой?

Заместитель начальника ИГЖН по Пермскому краю Сергей Левашов: - - Инспекция регулярно проводит контрольные мероприятия. Основанием для их проведения являются письменные обращения граждан, содержащие факты ненадлежащего содержания территорий. Инспекция проводит проверку принадлежности той или иной территории. В случае выявленных нарушений инспекция выдает предписания со срокам исполнения и привлекает к административной ответственности. В отношении ТСЖ, ТСН, жилкооперативов санкция составляет от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Для организаций, которые осуществляют свою деятельность по лицензии, применяется специальная норма Административного кодекса, штраф для них составляет до трехсот тысяч рублей.

- Зимний травматизм и ДТП, связанные с гололедом – отдельная и очень серьезная тема. Верен ли тезис, что зимой количество ДТП и травм пешеходов возрастает кратно?

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД по г.Перми Владимир Яцук:

- Как показывает статистика, с начала выпадения массовых осадков, снега, мокрого снега, резких перепадов температур, возрастает и количество ДТП, и тяжесть последствий. Зимой, конечно, главная проблема – это уборка снега. Мы в свою очередь, как контролирующая организация, контролируем уборку. Первоочередное внимание уделяется, конечно, пешеходным переходам.

- Есть ли исследования по зимнему травматизму, ДТП и можно ли, хотя бы примерно, подсчитать – какой ущерб национальной экономике наносит ненормативное содержание улично-дорожной сети, придомовых территорий зимой?

Руководитель аппарата Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова: Многочисленные, в том числе зарубежные, исследования показывают увеличение в три-четыре раза количества ДТП при возникновении снежного наката или гололеда на дорогах. Мировые стандарты предписывают устранение скользкости в течение трех- четырех часов после выпадения осадков. В свое время наша Ассоциация совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ проводила исследование по подсчету ущерба экономике из-за ненормативного содержания дорог зимой. Экспертами также было проведено исследование по гололедному травматизму пешеходов в Перми: была составлена карта наиболее травмоопасных участков, проанализированы полученные травмы. Цифры неутешительные: ежегодно порядка 7-8 тыс человек обращаются в травмпункты города, либо вызывают бригаду «Скорой помощи» после падений на льду. В результате экономике города причиняется миллиардный убыток: это и стоимость вызова «Скорой помощи», и оплата больничных листов, и лечение нетрудоспособного сотрудника. Серьезная сумма получается в разрезе одного города для бюджетов разных уровней. В масштабе всей страны эта цифра астрономическая: за зиму от гололедного травматизма экономика теряет тридцать миллиардов рублей… Причем этот ущерб от падений пешеходов можно предотвратить. Эксперты выяснили, что в первые дни снегопадов чаще всего люди падают возле подъездов, а на тротуарах уже в следующие дни. И как правило, падения происходят на одних и тех же участках из года в год. Ничего не стоит заранее эти участки обрабатывать противогололедными материалами и уделять им первоочередное внимание. Если говорить про автомобилистов, то значительные потери возникают из-за пробок: при снегопаде падает средняя скорость движения, автомобили сжигают топливо в многочасовых пробках. Из-за сбоя в транспортной системе страна за зиму теряет порядка трехсот миллиардов рублей. Этот ущерб тоже можно значительно сократить, в том числе используя современные методики.

- Почему все же, даже при наличии возможности применения современных противогололедных материалов, нередко дорожники и коммунальщики выбирают старую песко-соляную смесь? Новое плохо приживается?

Советник генерального директора по развитию «Уральского завода противогололедных материалов» Евгений Немировский:

- Нельзя сказать, что применение современных противогололедных материалов для Перми в новинку. Двухфазным «Бионордом» сейчас успешно обрабатывают дорожное полотно в центральном планировочном районе, на дорогах же пятой и четвертой категорий по-прежнему используют песко-соляную смесь. И причина в этом прежде всего в финансировании: администрации необходимо пересмотреть бюджет на содержание второстепенных дорог.

В результате применения песко-соляной смеси, песок постепенно «натаскивается» в город и чистоты мы в нем, увы, уже не увидим. Для предотвращения грязи потребуется комплексное решение, а не только переход на современные противогололедные материалы. Применение новых ПГМ невозможно без закупки техники, без решения проблемы с газонами, которые выше бордюрного камня, без мытья города. Ведь в чем беда песко-соляной смеси? В том, что ее нельзя вывезти полностью, она все равно остается. Конечно, существует предубеждение относительно современных противогололедных материалов. Мы ведем разъяснительную работу, говорим о безопасности применения, мировых тенденциях в использовании современных ПГМ, их экологичности. Однако нас не всегда слышат. Что же касается «дороговизны» современных реагентов, то необходимо посмотреть на ту экономию, которая образовалась в результате неполученных травм на придомовой территории или при весенней уборке дорожного полотна.

- То есть, дороговизна современных материалов - это своего рода миф?

Руководитель аппарата Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова: Существует стереотип, что современные ПГМ – это дорого. Однако когда мы начинаем считать «в перспективе» расходы, связанные с уборкой дорог, прометанием, травматизмом, мы получаем обратное. Если смотреть на стоимость содержания 1м2 в совокупности всех расходов, то применение современных материалов и методик не потребует больше средств. Но до тех пор пока у нас платят за уборку, как за процесс, а не за результат, и рассматривают зиму в отрыве от других сезонов, у некоторых подрядчиков нет стимула внедрять что-либо. Я, например, поддерживаю инициативу главы Перми А.Н. Демкина о введении KPI по травматизму. Только этот KPI нужно вводить не для администраций, а для тех, кто содержит пешеходные зоны и придомовые территории. Так же я убеждена, что такие большие города, как Пермь, нуждаются в единой муниципальной службе по содержанию. Потому что один из острых вопросов – это обеспечение уборочной техникой. Для муниципальной организации можно найти средства из регионального бюджета и ее закупить. А вот коммерческой компании те же 500-600 миллионов рублей найти значительно сложнее. Кроме того, когда много подрядчиков и нет «общей головы», начинается беспорядок, что и показала эта зима в десятках городов России.

Советник генерального директора по развитию «Уральского завода противогололедных материалов» Евгений Немировский:

Необходимо менять подходы к работе с подрядчиками, чтобы они были заинтересованы содержать доверенную им территорию в порядке. Пока же они скорее это делают под угрозой штрафов, а требуется другая мотивация. И, конечно, каждому необходимо ответственно подходить к вопросам зимнего содержания территории. Ведь придомовая территория – в буквальном смысле в руках каждого из нас.

Трансляцию конференции можно посмотреть по ссылке.