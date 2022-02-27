Пермские магазины электроники не успевают переписывать ценники

Такое предупреждение встречает покупателей у входа в магазин Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В субботу под вечер у меня зависла электронная книга. Детектив приближался к финалу, сыщик должен был вот-вот назвать имя убийцы, но тут «читалка» отключилась, перестали перелистываться страницы.

«Как не вовремя!» - простонала я и начала искать вариант покупки новой.

Накануне как раз объявили, что из-за событий на Украине продавцы электронной техники резко взвинтили цены.

Первым делом я проверила OZON. Самая дешевая «читалка» Digma стоила 6140 рублей, Pocketbook - от 7 800. Доставить предлагали через четыре-пять дней.

В интернет-магазине DNS Digma стоит 5350 рублей. Есть и более дешевые варианты – за 5 тысяч. Доставить обещают прямо завтра. На сайте М-Видео Digma предлагают за 5499 рублей. RBT – от 5990 рублей.

Стоимость росла прямо на глазах

Изучив виртуальные продажи, я решила пробежаться по реальным магазинам.

В магазине DNS у входа встречает объявление, что ценники не актуальны, стоимость товаров надо уточнять у продавцов. Два дня назад генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев написал в своем фейсбуке, что из-за ажиотажного спроса, когда продажи выросли почти в два раза, рост цен составил до 30 процентов. «И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», - заключил гендиректор.

Но в пермском магазине пустовато. То есть с товаром все в порядке – полки полные. А вот покупатели не ломятся за электроникой. Никакого ажиотажа.

На ценнике «читалки» Digma стоит та же самая стоимость, что и на сайте – 5350 рублей. Подзываю консультанта, чтобы проверил актуальность.

- Цены меняются каждые два-три часа, мы устали их переписывать, - признается парень. - Поэтому смотрим по штрих-коду.

Штрих-код подтверждает: цена на читалку соответствует действительности.

А вот с другими товарами дела обстоят не так радужно. Как раз накануне знакомая собралась покупать микроволновку. И пошла в тот же DNS.

- Я еще недели две назад собиралась купить ее,- рассказывает пермячка. – Но собралась только сейчас. Посмотрела на витрину, та микроволновка, которая ранее стоила около восьми тысяч, сейчас продается за 9990. Пришлось выбирать другие. Консультант сказал, что из трех микроволновок, которые я отметила, у двух цена актуальна, а у третьей - на три тысячи дороже. То есть на ценнике стоит пять тысяч, а в реальности - восемь. Увидела по акции кастрюлю за 800 рублей. Решила, хоть ее куплю. На кассе выяснилось, что она стоит 1100 рублей. Стали пробивать - уже 1300.

Как объяснил консультант в магазине, цены подняли и на тот товар, который есть в наличии, и на тот, который будут поставлять позже.

Кстати, уже сегодня Дмитрий Алексеев на своей странице в Телеграм пообещал снизить повышенные ранее цены на электронику.

Телевизоры подорожали

А тем временем я продолжила путешествие по магазинам. На ценнике в магазине М-Видео электронная книга Digma за те же 5499 рублей, что и на сайте. Pocketbook - 7 999 рублей.

- Цена соответствует? - спрашиваю консультанта.

- Конечно, - отвечает он, но на всякий случай подносит телефон к штрих-коду на ценнике. – Мы стараемся сдерживать цены. Хотя на некоторые позиции – на встроенную технику и телевизоры – пришлось их поднять.

В этот момент его смартфон сообщает, что стоимость выбранной мною «читалки» выросла на 200 рублей.

«Ведется переоценка»

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

«У нас цены, как в интернете!» - гордо заявляет плакат при входе в магазин RBT. Но на всех полках стоят маленькие баннеры с предупреждением: « В магазине ведется переоценка товара».

Обойдя весь зал, нужных мне товаров не нахожу.

- Электронные книги только по заказу, - объясняет продавщица.

- А переоценка товара означает большое повышение?

- Значительное,- смущается она. – Конечно, не на 30 процентов, как у DNS. У нас же в основном бытовая техника, на нее так цены не увеличиваются.

…К счастью, сутки полежав в покое, моя «читалка» отвисла и дала возможность дочитать детектив. Так что приобретение новой электронной книжки стало неактуальным. А там посмотрим - впереди праздники , интернет-магазины обещают скидки.