Синоптики рассказали, каким будет начало марта в Пермском крае

Солнечных дней в Прикамье становится больше. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае весна пытается прорываться сквозь снежный февраль, солнечных дней становится больше, а дневная температура подползает к плюсовым отметкам. Какими будут первые дни весны рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 26 февраля по 2 марта весна будет наступать зиме на пятки, дни будут солнечные и снежные.

Сегодня, в субботу, 26 февраля в Прикамье днем возможен небольшой снег, так как к нам приближается холодный фронт. Синоптики предупреждают, что на дорогах скользко. Ночью термометр покажет −10…−5°, в Перми около −7°, днем −4…+1°, в Перми около 0°.

В воскресение 27 февраля с прохождением холодного фронта ночью на всей территории края выпадет снег. Днем снегопады начнут ослабевать, а к вечеру совсем прекратятся. Сильная облачность ночью не даст температуре опустится ниже −7…−3°, в Перми −4°, днем −3…+2°, в Перми около +1°.

В понедельник 28 февраля вновь к нам подступит антициклон, который принесет переменную облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью −5…−10°, в Перми около −7°, днем −4…+1°, в Перми около 0°.

1–2 марта влияние этого антициклона продолжится, но осадков будет немного, снег возможен в северных районах. Температура воздуха сильно не изменится: ночью −7…−12°, в Перми около −10°, днем −5…0°, в Перми около −2°.