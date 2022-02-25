Сборная России по баскетболу обыграла в Перми соперников из Нидерландов

Фото: www.fiba.basketball

Матч состоялся в рамках квалификации Кубка мира ФИБА 2023 года. Соперниками России и Нидерландов по европейской отборочной группы H также являются сборные Италии и Исландии. Команды уже сыграли по два матча. Россияне в конце прошлого года в Санкт-Петербурге одержали победы над Италией со счетом 92:78 и Исландией - 89:65. Нидерланды в свою очередь проиграли оба своих матча.

Накануне встречи в Перми серьезно обострилась внешнеполитическая ситуация, проведение матча оказалось под угрозой срыва.

Федерация баскетбола Нидерландов (BN) на своем официальном сайте basketball.nl разместила информацию по поводу проведения отборочного матча в России.

«В Перми, расположенной более чем в 2000 километрах от российско-украинской границы, обстановка спокойная, безопасность гарантируют Российская федерация баскетбола и местные власти. Для обратного рейса голландской команды, который запланирован на утро пятницы, будут приняты максимальные меры безопасности, чтобы все благополучно вернулись в Нидерланды», - сообщили в федерации.

Фото: www.fiba.basketball

Утром в четверг, 24 февраля, после интенсивных и не простых консультаций между игроками, а затем и с персоналом команды, удалось взвесить все аргументы «за» и «против». В итоге было решено матч в Перми все-таки провести.

За несколько часов до начала встречи генеральный директор БК «Парма» Александр Башминов на наш вопрос о предстоящем матче отметил: «Голландцы приехали, тренируются».

В Перми сборная не проигрывает

Несмотря на все опасения, матч между сборными России и Нидерландов состоялся. Как в былые «баскетбольные» времена, трибуны «Молота» оказались переполненными.

То, что достойная поддержка нашей сборной в Перми будет обеспечена, стало ясно уже на подходах к УДС «Молот». У каждого входа, а их во дворце 18, длинными лентами выстроились очереди любителей баскетбола. Как оказалось, среди них были не только пермяки, но жители других городов региона.

- Мы приехали из Нижнего Новгорода. До последнего не верилось, что попадем на этот матч. Классно, что все получилось. Надеемся увидеть хорошую игру и победу нашей сборной. Пермь умеет болеть ярко и шумно. По-моему, сборная здесь еще ни разу не проигрывала, - делится гость Перми Станислав.

На трибунах «Молота» можно было увидеть немало известных гостей – представителей власти города и края, легенд отечественного баскетбола. К примеру, в компании с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным очень эмоционально болел президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Неподалеку от него внимательно следил за матчем легендарный игрок Сергей Панов.

- Мы в очередной раз принимали большой праздник баскетбола. Это удалось сделать во многом благодаря нашим болельщикам – одним из самых лучших в России. Большая благодарность нашим гостям из Нидерландов за то, что они сегодня вышли на площадку, – отметил перед матчем Дмитрий Махонин.

Пермские болельщики в этот вечер действительно пошумели. Пожалуй, так могут делать только они – настоящий «шестой» игрок, о котором упоминал глава региона.

Было заметно, что поначалу наша сборная привыкала к трибунам «Молота» и настоящему шквалу любви и эмоций, летевших в ее адрес. На этот раз в ее составе оказалось немало новичков – молодых и подающих большие надежды баскетболистов, для которых дебют в сборной оказался настоящей проверкой боем.

После первых минут матча наша сборная «летела» с нескромными «0:8». Однако подопечные Зорана Лукича по ходу встречи сумели вовремя перестроится и к большому перерыву уже уступали всего одно очко – 35:36. После перерыва к середине третьей четверти россияне предприняли настоящий спурт и сумели «набросать» в кольцо сборной Нидерландов 15 (!) безответных очков.

К началу четвертой четверти россияне уже вели с перевесом более десяти очков – 62:51. В последней четверти гости попытались выровнять игру, но россияне при мощной поддержке трибун довели встречу до уверенной победы – 80:69.

Фото: www.fiba.basketball

«Сыграли раскрепощенно и уверенно»

Главный тренер сборной России по баскетболу после матча отметил, что неудачную игру его подопечных в первой четверти можно объяснить волнением.

- Это была очень трудная игра для нас. Было понятно, что голландцам после двух поражений в первых двух матчах будет некуда отступать. К тому же у нас в составе сейчас много новых молодых игроков без опыта выступлений за сборную. Отсюда и волнение в первой половине, приведшее к 12 потерям. Эти ребята в таких матчах получают опыт - это точно очень положительный момент. Как для них самих, так и для сборной. Надеюсь, впереди у нас будет еще больше возможностей предоставить им эту практику, - пояснил ход состоявшейся встречи наставник россиян. - После большого перерыва мы показали максимальный контроль игры, только три раза потеряли мяч - это и стало ключом к победе. В целом во второй половине сыграли раскрепощенно и уверенно, добились заслуженной победы. Надеюсь, мы можем продолжать показывать хороший баскетбол и в будущем.

Одним из самых результативных в этой игре стал защитник Владислав Емченко, набравший 14 очков. По его словам, тренерский штаб настраивал игроков на плотную игру соперника.

- Сборная Нидерландов в этой встрече стояла перед выбором «победить или умереть». Нашей задачей было держать концентрацию с первых минут, выполнять план в защите, двигать мяч в нападении. Что-то у нас получалось, что-то нет. Рад, что выиграли, но есть над чем работать. На первом сборе я чувствовал себя более закрепощенным. Сейчас уже втянулся в коллектив, расслабился, голова стала работать свободнее. Рад, что сегодня попал свои броски. Спасибо тренерам за доверие, - говорит Владислав.

ЛУЧШЕ ВСЕХ

В составе сборной России лучшими стали: Комолов (17 очков), Емченко (14), Ильницкий (8), Торопов (8 + 6 подборов), Герасимов (7), Астапкович (7 + 6 подборов), Ивлев (6 очков + 7 подборов), Стребков (6 + 5 подборов + 6 передач). В сборной Нидерладов наиболее точными стали: Клуф (14), Ван дер Марс (14), Де Йонг (9), Франке (9 + 5 подборов).

Что теперь?

Следующий матч сборная России вновь должна провести с Нидерландами. Именно, должна. Пока проведение этой встречи 27 февраля находится под большим вопросом.

«Мы понимаем, что прошедший матч вызовет неоднозначную реакцию. После возвращения в Нидерланды последует заявление от команды и баскетбольной ассоциации. Что касается матча, который состоится в следующее воскресенье в Нидерландах против России, то, конечно, также будут проведены интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Об этом будет сообщено на более позднем этапе», - отмечают в Федерации баскетбола Нидерландов.