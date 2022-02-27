Юлия Тавризян рассказала о том, что будет в новом здании галереи Фото: Скриншот с видео

Экспонаты из Пермской галереи постепенно перевозят в помещение завода «Телта» на улицу Окулова. Туда отправят около двух с половиной тысяч предметов, которые нуждаются в реставрации. Переезд части коллекции – это практически генеральная репетиция большого переезда галереи на Завод Шпагина, который выглядит все более реальным.

Во время встречи с посетителями директор Пермской галереи Юлия Тавризян и историк архитектуры Александр Михайлов рассказали о проекте нового здания, проект которого разработан архитектурным бюро Speech, возглавляемым Сергеем Чобаном.

Пластика «под медь» в здании не будет

Новое здание Пермской художественной галереи планируется четырехэтажным, с пятым антресольным этажом и одним подземным. Его фасад, выходящий на Каму, будет сделан из стекла и меди. Будущее здание уже успели окрестить «теплицей». Но Александр Михайлов считает, что в реальности фасад станет крайне эффектным.

Эскиз проекта будущей галереи

- Огромное окно во всю стену будет освещать все пространство, - отметил историк архитектуры. - В оформлении фасада используется медь, напоминая о стоявшем там ранее медеплавильном заводе. Медь - это нереально дорого, но проект очень качественный и красивый.

- Сергей Чобан всегда акцентирует внимание на то, что он принципиально проектирует использование дорогих качественных материалов, - рассказала Юлия Тавризян. - Строители говорят: «Зачем вам медь? Мы сымитируем пластик под медь». Но Чобан специально оставил себе архитектурный надзор над оформлением фасада, чтобы здание соответствовало его замыслу и абсолютно вписывалось в историческую застройку.

Самый красивый вид будет у реставраторов

Боюсь, можно сбиться со счета, перечисляя все варианты проектов, которые предлагали для размещения Пермской галереи. Это и «корабль над Камой» Петера Цумтора, и «казарма» во ВКИУ. Но для самих сотрудников галереи проект Чобана кажется наиболее оптимальным.

- Почему нас устраивает здание, спроектированное Чобаном? – переспрашивает Юлия Тавризян. - Авторы предыдущих проектов делали нечто абстрактное. Архитекторам было все равно, какая у нас коллекция. В планировке не учитывались наши фонды. Им было важно только сделать красивый внешний вид. А архитектура должна исходить из того, для чего музей, что будут там показывать. И сейчас впервые работа архитектора началась с обращения к тем, для кого это все делается.

На Каму будет выходить остекленный фасад

Как рассказала директор галереи, свою работу над проектом нового здания Сергей Чобан начал с анализа коллекции музея. И при проектировании архитекторы совместно с музейщиками обсуждали: какие экспозиции должны располагаться рядом, что будет размещено в общественных пространствах, где надо расположить фонды и как должен падать свет в реставрационной мастерской. Кстати, в результате для реставраторов определили место на самом верху, на пятом этаже, откуда будет самый красивый вид и свет со всех сторон.

- Нам было важно, чтобы Кама была одной из наших культурных составляющих,- уточнила Юлия Тавризян. - Это не просто красиво, это смысл города. Отсюда и возникла необходимость остекленного фасада, выходящего на Каму. С другой стороны фасад будет закрытым, потому что там будут залы экспозиций и огромные общественные пространства. По мировым музейным правилам две трети площадей должны занимать пространства для посетителей и только треть - экспозиция.

Что пермяки увидят в новой галерее

Сейчас в помещении галереи находятся четыре основных экспозиции. Из 54 тысячи экспонатов, хранящихся в фондах, посетители видят только 1,5 процента. В новом здании планируется 15 экспозиций.

В коллекции галереи 498 предметов деревянной храмовой скульптуры - пермских богов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Самая большая из них будет посвящена деревянной скульптуре, - рассказала Юлия Тавризян. – Будут отдельные залы русского искусства, искусства ХХ века, которое пока не представлено в постоянной экспозиции, хотя у нас есть что показать - вся история ХХ века представлена в работах самых выдающихся художников. Есть древности - искусство Египта, в том числе мумии, античность, Древний Восток.

В постоянной экспозиции разместятся светская скульптура, графика, коллекция декоративно-прикладного искусства, нумизматика, галерея фарфора и стекла, народное искусство. Отдельным разделом станут Строгановские иконы. А вот иконостас, который украшает сейчас зал пермских богов, останется в здании собора. Помимо того, что это принадлежность храма, он просто и не поместится в новом здании. Его высота 26 метров. А высота будущего зала деревянных богов -12 метров.

Сейчас экспонаты теснятся в маленьких залах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Будет в музее и своя «золотая кладовая». В фондах хранятся экспонаты из драгоценных металлов, это и предметы церковной утвари, и ювелирное искусство. Сейчас их довольно трудно показывать, так как каждый раз нужно специально подключать витрины к сигнализации. А в новом здании для них будет отдельный зал.

Всего в постоянной экспозиции будет находиться 25-26 процентов коллекции. И будет проходить постоянная ротация экспонатов, чтобы пермяки смогли увидеть их максимальное количество.

На первом этаже здания будут находиться зал для временных выставок, образовательный центр. Также в музее разместится многофункциональный зал на 300 мест, где могут проходить лекции и кинопоказы.

КСТАТИ

Сегодня собрание Пермской художественной галереи насчитывает около 54 000 единиц хранения. В том числе 498 предметов деревянной храмовой скульптуры - пермских богов, более 1200 икон XVI - XX веков. В коллекции живописи - картины Рубенса, Айвазовского, Репина, Шишкина, Брюллова. В фондах музея хранятся предметы из золота и серебра, украшенные жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями.