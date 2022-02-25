В Перми из окна пятого этажа выпал 12-летний мальчик

Медики оказали пострадавшему ребенку первую помощь, а потом госпитализировали его в Пермскую краевую детскую клиническую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шокирующий случай произошел вечером 24 февраля в Свердловском районе Перми. Здесь из окна пятого этажа дома на улице Братской выпал 12-летний мальчик.

После падения с высоты 15 метров ребенок выжил, но получил множественные травмы: у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом бедра, сотрясение головного мозга и множественные поверхностные травмы.

Приехавшие на вызов врачи «скорой помощи» осмотрели выпавшего из окна мальчика, его состояние было тяжелым. Медики оказали ребенку первую помощь, а потом госпитализировали его в Пермскую краевую детскую клиническую больницу.

В городском Управлении внутренних дел нам сообщили, что по данному факту был зарегистрирован материал проверки. Полицейским в ходе разбирательства предстоит выяснить, что стало причиной падения, находился ли в этот момент со школьником кто-то из взрослых, и почему никто не остановил этой трагедии.

За минувшую ночь врачам удалось стабилизировать состояние ребенка.

- Сейчас состояние пострадавшего мальчика оценивается, как средней степени тяжести, он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого Минздрава.