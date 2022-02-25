В Прикамье вновь выделят гранты для тех, кто хочет работать на селе

Можно заняться и цветочным бизнесом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пермском крае в течение пяти дней принимали заявки на получение гранта «Агростартап» для тех, кто хочет открыть свое дело на селе. Всего на краевую поддержку заявились более шести десятков соискателей.

Размер гранта - до 3 - 4 миллионов рублей. В этом году фонд «Агростартапа» увеличили в полтора раза - почти до 70 миллионов рублей.

- В этом году начинающие фермеры предложили разводить форель по датской технологии, производить кобылье молоко, выращивать тюльпаны, - перечислили в краевом Центре развития агробизнеса. – Традиционно представлены проекты по созданию молочных, мясных и рыбоводческих ферм, организации пасек, выращиванию овощей, ягод, зерновых культур, по птицеводству и овцеводству.

Разумеется, в Пермском крае

реализуются крупные сельскохозяйственные проекты. Например, при поддержке в виде налоговых льгот в Чусовом вырос тепличный комплекс «Пермский», где будут выращивать более 20 тысяч тонн свежих томатов и огурцов в год.

Но в Прикамье считают, что очень важно поддерживать на селе и малые хозяйства, ведь они обеспечивают селян работой, а потребителей - вкусными и полезными продуктами.

- 13 процентов всех занятых в сельском хозяйстве трудятся именно в таких предприятиях, -подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин. - В этом году на их поддержку выделили более 318 миллионов рублей.

- В Пермском крае с начала введения в регионе мер поддержки для малых хозяйств с помощью грантов и субсидий было реализовано 162 проекта и открыто более 400 новых рабочих мест, - отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Фермеры и в самом деле производят настоящие деликатесы.

Кроме «Агростартапа» в регионе действуют и другие меры поддержки фермеров. В этом году выделили 180 миллионов рублей на гранты по проекту «Семейные животноводческие фермы», а их размер с прошлого года увеличили с 10 до 15 миллионов рублей. До 30 миллионов рублей могут получить потребительские сельхозкооперативы на

развитие материально-технической базы.

Планируют запустить и новые виды помощи для развития агропредприятий.

Так, сейчас разрабатывается грант «Агротуризм» в размере от 3 до 10 миллионов рублей. Такие гранты смогут получить фермеры, которые не только развивают свои хозяйства, но и могут предложить интересные программы для туристов.

В рамках проекта «Агропрогресс» будут поддерживать инвестиционные проекты. Для получения таких грантов нужно будет иметь не менее 5 процентов собственных средств для реализации инвестпроекта и согласие на предоставление еще 70 процентов по льготному инвесткредиту.