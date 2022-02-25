Шишечку обнаружила массажист: годовалому малышу с очень редким заболеванием срочно нужна помощь

Илюше было 4,5 месяца, когда девушка-массажист обнаружила у него опухоль на плече. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Илюше Литвиненко из Соликамска недавно исполнился годик. Малыш родился чуть раньше положенного срока, поэтому родители делали все возможное, чтобы он рос и развивался как обычные детки.

В список важных занятий был включен и укрепляющий массаж. И именно девушка-массажист нащупала на ручке Ильи маленькую «шишечку», о которой сразу же сообщила родителям. «Шишка» эта была такой маленькой и незаметной, что обратить внимание на нее просто так, в обычной жизни, было бы невозможно.

- В этот же день мы пришли на прием к врачу, - поделилась мама Татьяна. - Илья очень веселый и озорной мальчик, ничего не предвещало беды и тут случилось горе. Настоящее горе.

В возрасте 4,5 месяцев у Илюши было выявлено объемное образование в области левого плеча. Чуть позже московскими врачами поставлен диагноз - Капошиформная гемангиоэндотелиома мягких тканей. Редчайшее заболевание, особенно у детей в таком маленьком возрасте.

В декабре малышу провели операцию по частичному удалению опухоли. Полностью образование удалить не получилось, так как опухоль была буквально «опутана» сосудами и крепко вросла в мышцу.

Сейчас она находится в пограничном состоянии - между добром и злом. Но оставлять это так, как есть, нельзя: чтобы доброкачественная опухоль не превратилась в злокачественную, необходимо начинать ее ускоренное лечение.

Экспертный совет столичных врачей медицинского центра им. Рогачева решил использовать в лечении препарат «Рапамун» (сиролимус) - альтернативу химиотерапии.

- Назначение препарата сиролимус основывается на международном опыте эффективности и безопасности применения его у детей, - объясняется в консультативном заключении главного внештатного детского гематолога министерства здравоохранения Пермского края.

- Препарат «Рапамун» еще не назначали детям в таком возрасте как у Илюши, но надежда на его помощь самая большая из возможных, - объяснили в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Сейчас очень важно как можно скорее начать терапию «Рапамуном», оценить его воздействие на опухоль, отклик организма Ильи на препарат. Поэтому мы открываем срочный сбор на сумму 45 000 рублей - на эти средства мы приобретем 1 флакон препарата «Рапамун» (в жидкой форме), которого хватит на два месяца терапии.