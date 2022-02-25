Выросли и доходы, и расходы: в бюджет Перми внесли изменения

Дополнительные средства из бюджета направят, в том числе, и на благоустройство эспланады.

Главный финансовый документ Перми претерпел изменения. В бюджете на 2022 год прогнозируемые доходы увеличились на 231 миллион рублей, составив 43 миллиарда 520 миллионов, расходы выросли на 882 миллиона рублей, в том числе за счет остатков средств, неиспользованных в прошлом году, - это 651 миллион. Общий дефицит бюджета составляет около 3 миллиардов. Выросли также расходы и доходы в бюджете на 2023 и 2024 годы.

Куда будут направлены дополнительные деньги? На ремонт улицы Ленина, строительство автомобильных дорог, благоустройство эспланады и бульвара Комсомольского проспекта, а также строительство и реконструкцию объектов социальной сферы.

Дополнительные средства будут направлены на завершение ремонта школы №79, строительство второго напорного коллектора от насосной станции «Речник», обустройство и содержание остановок общественного транспорта.

189 миллионов рублей планируется направить на расселение аварийного жилья, 62 миллиона - на выкуп земельных участков, предназначенных для строительства дорог.

Для привлечения софинансирования из краевого бюджета выделяются средства на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в двух школах города и на ремонтные работы на объектах культурного наследия.

- Все деньги будут использованы строго по назначению, и я считаю, что распределение было сделано правильно, - прокомментировала первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник.

В ТОС будут привлекать молодежь

Впервые в Пермской городской Думе была создана рабочая группа по развитию общественного самоуправления. В рабочую группу по разработке мер стимулирования и развития территориального общественного самоуправления вошли депутаты Олег Бурдин, Максим Спиридонов и Дмитрий Федоров.

- У нас в Перми сильные традиции ТОС, накоплен огромный положительный опыт. Но время на месте не стоит и необходимо выходить на новые задачи, развивать систему территориального общественного самоуправления, привлекать в нее молодежь, настраивать на более активное включение в процесс развития города, - прокомментировал решение заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов. - Для депутатов ТОС всегда были очень значимым союзником и опорой, поэтому городская Дума вместе с администрацией и общественниками будет предметно заниматься переформатированием территориального общественного самоуправления. Я объехал почти все ТОС, пообщался с активистами, посмотрел ситуацию на месте. Благодарен коллегам за доверие и готов в рамках рабочей группы содействовать развитию созидательной гражданской активности в микрорайонах.

Плюс 111 миллионов

На заседании городской Думы были рассмотрены поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 - 2024 годы.

- В проект прогнозного плана включено девять новых объектов недвижимости, - сообщила начальник департамента земельных отношений администрации Перми Елена Гонцова. - Их приватизация позволит нам пополнить бюджет.

Общая ориентировочная сумма продажи муниципального имущества на 2022 - 2024 годы составляет 317 миллионов рублей. Ранее в 2022 году планировалось за счет приватизации выручить 57 миллионов рублей, а с поправками выйдет более 168 миллионов.

В план приватизации вошли семь встроенных нежилых помещений по адресам: ул. Хабаровская, 173, ул. Сибирская, 12, ул. Уральская, 113, 1-й Еловский пер., 24, ул. Вильямcа, 12, ул. Героев Хасана/Чкалова 32/38, Комсомольский проспект, 87. А также два отдельно стоящих здания по улицам Малой Ямской, 9А и Окулова, 73А.

- Прогнозный план мы регулярно пересматриваем, дополняем и корректируем, - отметил депутат Арсен Болквадзе. - Что касается объекта на Окулова,73А, там недвижимость является объектом культурного наследия. Поэтому мы переговорили с администрацией, чтобы после приватизации облик здания и внешние показатели были сохранены.