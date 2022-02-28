«Кнуты» и «пряники» для подрядных организаций Перми

На заседании обсудили, как решить проблемы с уборкой снега Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Главная задача администраций районов - эффективное управление территорией, в их полномочия входят вопросы внешнего благоустройства и ЖКХ, культуры и молодежной политики, физкультуры и спорта, семьи и детства, общественных отношений и безопасности, - рассказал депутатам глава администрации Свердловского района Перми Александр Филиппов. - А вот образование, медицина и общественный транспорт - это уже городской уровень.

На пленарном заседании Пермской Думы обсудили вопросы организации работы территориальных органов городской администрации. Именно районные администрации становятся первым этапом при взаимодействии жителей с властью. Насколько эффективна их работа, депутаты рассмотрели на примере Свердловского района.

Основные расходы районных администраций - около 88 процентов - направлены на работу по благоустройству. Но и основные вопросы возникают именно в этой сфере. Как заметили депутаты, к ним поступает много обращений по качеству зимнего содержания улиц.

- Два года назад были заключены пятилетние контракты с подрядчиками, - объяснил Александр Филиппов.- Их индексация на 2 процента в год была предусмотрена лишь на первые два года. При этом цены на материалы и горючее значительно выросли. Стоимость противогололедного материала галита, к примеру, подросла на 64 процента, а дизельного топлива - почти на 20 процентов. И некоторые подрядные организации начинают закрываться. Тем не менее Свердловскому району повезло. У нас все подрядчики работают, а проблемы в основном касаются отдельных территорий, таких, как ЖК «Гулливер» и «Арсенал», которые были построены после заключения контрактов. Поэтому нам придется рассматривать дополнительное финансирование.

- Нужно пересмотреть методику по содержанию дорог 3-й категории и внутриквартальных проездов, - отметил депутат Сергей Захаров.- Важно кроме штрафов предусмотреть и стимулирующие подрядчиков меры.

- Согласен, что помимо «кнута», который представляют собой штрафы, исчисляемые миллионами, нужно задуматься и о «пряниках», - ответил Александр Филиппов и добавил, что проблему с уборкой снега на улицах 3-й категории усугубляют оставляемые на ночь личные автомобили. - Места для машин во дворах не хватает, и жильцы паркуют их вдоль дорог. Из-за этого техника не может полноценно чистить улицы.

Депутат Владимир Плотников рассказал, что накануне состоялось заседание рабочей группы по вопросам дорожной деятельности и благоустройства территории Перми. В частности, обсуждался контроль территориальными органами содержания улиц, своевременный вывоз снега на полигоны.

- У нас не хватает полигонов, снег некуда вывозить в городе, - прокомментировал ситуацию Владимир Плотников. - Если сравнить, допустим, с Екатеринбургом, то там восемь полигонов, у нас же только четыре. Их явно не хватает, а один строящийся проблему не решит. Поэтому рабочая группа предложила внести поправку в решение Думы о том, чтобы в каждом районе сделать площадку для того, чтобы временно складировать снег, а потом уже вывозить его. Потому что иначе машины стоят в очереди, чтобы вывезти снег, и это тоже мешает уборке снега в Перми. Думаю, к следующему году у нас такие площадки должны появиться.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что подобный анализ работы районных властей проводится впервые.

- Пермь - город семи районов. У всех есть свои особенности, и наша задача - сделать комфортным проживание в каждом из них, - подытожил обсуждение Дмитрий Малютин. - У каждого района должна быть своя стратегия развития, опирающаяся на общегородские приоритеты. То есть районные власти должны, с одной стороны, решать стандартный набор задач: благоустройство, дороги и так далее, а с другой - иметь свой уникальный набор приоритетов, исходя из географических, экономических и иных условий, исторической специфики. Считаю, что до 1 сентября этого года нужно эту тему проработать и затем закрепить в Стратегии социально-экономического развития столицы Прикамья.