Инвестиции в будущее Перми: что будет построено в городе

1 сентября ребят принял новый корпус школы №93, построенный в рамках инвестпроекта

- В минувшем году инвестиции в инфраструктуру и объекты капитального строительства Перми составили 73,8 миллиарда рублей, - рассказал депутатам первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. - При этом бюджетные инвестиционные расходы были исполнены всего на 61 процент.

По плану на 2021 год было заложено более 11,6 миллиардов рублей, а выполнено - чуть более 7 миллиардов.

Экономия на трамвайных рельсах

Одной из причин неиспользования средств стал отказ от строительства трамвайных путей между станциями Пермь I и Пермь II. Напомним, после закрытия железнодорожного сообщения между этими станциями там планировалось запустить ветку скоростного трамвая. На эти цели было заложено 2,5 миллиарда рублей. Но электрички вернулись на свои маршруты, и трамвайные рельсы прокладывать не потребовалось.

Так что в данном случае экономия оказалась оправданной. Но также не полностью освоены были средства, выделенные на переселение пермяков из ветхих домов и приобретение жилья для детей-сирот. Проблемой стало то, что не все переселяемые горожане готовы въехать в то жилье, которое им могут представить.

Позже, отвечая на вопрос депутатов, каким образом администрация города планирует решать проблему расселения аварийного жилья, Эдуард Хайруллин озвучил следующую идею:

- Мы не могли приобрести подходящее жилье для переселенцев из аварийных домов из-за того, что на эти цели была заложена низкая цена. В связи с этим мы планируем строительство трех муниципальных домов, в каждом из которых будет по 10 тысяч квадратных метров жилья. Если город сам начнет строить, себестоимость жилья будет ниже, и тогда мы сможем выполнять программу по переселению из ветхого аварийного жилья.

Тем не менее по итогам 2021 года в Перми удалось расселить 3316 человек, проживающих на 47,3 тысячи квадратных метрах жилья.

Четыре детсада и две школы

Также в 2021 году в Перми в рамках инвестпроектов были построены четыре детских сада: «Планета Здорово» на улице Евгения Пермяка, «Симфония» на улице Байкальской, «Уральские самоцветы» на улице Желябова и «Талантика» на улице Плеханова. Сдан новый корпус школы №93. С опережением графика завершено строительство здания школы по улице Юнг Прикамье, 3.

В сентябре в Орджоникидзевском районе на улице Академика Веденеева был открыт физкультурно-оздоровительный центр, в котором расположены шест спортивных залов - игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой и два зала для единоборств.

- В минувшем году были также реконструированы участки улиц Героев Хасана - от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева - и Карпинского - от улицы Архитектора Свиязева до улицы Советской Армии, - рассказал Эдуард Хайруллин.- И были построены дороги по улицам Маршала Жукова и Лесной.

Концессии и МЧП

Помимо инвестпроектов в Перми реализуются четыре концессионных соглашения. Два из них касаются детских садов, которые открыты по адресам: улица Дениса Давыдова, 12 и улица Голева, 6. Еще два - в сфере инженерной инфраструктуры: по водоснабжению с ООО «Новогор-Прикамье» и по теплоснабжению с ООО «ПСК».

Вице-мэр напомнил депутатам о том, что в конце 2020 года в Перми было заключено первое соглашение о муниципально-частном партнерстве (МЧП). Администрация города и ООО «Спортивная инфраструктура» договорились о строительстве на улице Звонарева, 1А спорткомплекса, предназначенного для тренировок по большому теннису. Общий объем инвестиций составляет 73 миллиона рублей. Сдача спорткомплекса в эксплуатацию планируется в ноябре 2022 года.

Спорткомплекс стал «первой ласточкой» в МЧП. Сейчас рассматриваются другие перспективные проекты. В их числе - модернизация трамвайной инфраструктуры, предусматривающая реконструкцию 50 километров путей и приобретение новых трамваев, создание 126 «умных остановок» с интерактивными панелями, строительство сети физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, создание и эксплуатация спорткомплекса на улице Подлесной в Дзержинском районе.

«Половина проектов сошли с дистанции»

После завершения доклада Эдуарда Хайруллина депутаты задали ему и другим представителям городской администрации немало вопросов.

Депутат Марк Коробов поинтересовался перспективами строительства крематория.

- Сейчас мы ждем одобрения проектно-сметной документации по крематорию, - ответил вице-мэр. - Документы направлены на рассмотрение в федеральный Роспотребнадзор. Если получим положительное заключение экспертизы, то начнем строительство уже в этом году. Завершить все работы по строительству крематория на Восточном кладбище планируется в 2023 году.

- В Перми запланированы пять ледовых арен. Когда планируется строительство в Мотовилихе? - спросила депутат Екатерина Лялина.

Ей ответил заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов:

- К сожалению, в ближайшее время таких планов нет. В Мотовилихе планируется строительство бассейна по улице Гашкова, 20. Мы возобновим в Кировском районе строительство спорткомплекса «Прикамье», где будет реконструирована ледовая арена, появится спортплощадка и в Свердловском районе, возле гимназии №33.

- На какой стадии находится строительство детской железной дороги? - поинтересовался депутат Алексей Овчинников.

- Проект находится на стадии технико-экономического обоснования, - ответил заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. - Но надо учесть, что это будет не развлекательный аттракцион, а учебное предприятие для подготовки детей к обучению железнодорожным специальностям.

Также депутаты затронули темы строительства мусороперерабатывающего комплекса, аквапарка, реализации проектов коммунальной инфраструктуры.

Подводя итоги «Часа депутата», председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил:

- Реализация инвестиционных проектов - это развитие города Перми, в чем мы все заинтересованы. И сегодня мы должны констатировать, что в 2021 году их реализация оказалась на низком уровне. Почти половина проектов сошли с дистанции. Конечно, нам всем нужно серьезно и глубоко разобраться в причинах этого, чтобы в дальнейшем не допускать такой низкий уровень неисполнения. Необходимо своевременно актуализировать инвестпроекты, вносить в них изменения, потому что потом сложно будет наверстать упущенное время.