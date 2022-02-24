«На ринге все было по-настоящему». В Перми представили драму о легендарном советском боксере Валерии Попенченко

В фильме снялся профессиональный пермский боксер Эдуард Варанкин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Съемочная группа кинокартины «Мистер нокаут» во главе с режиссером Артемом Михалковым прибыла в Пермь, чтобы представить фильм. Спортивная драма рассказывает о Валерии Попенченко, который за недолгую жизнь вписал золотыми буквами свое имя в историю отечественного спорта.

- Я впервые познакомился с судьбой Валерия Попенченко после просмотра документального фильм о нем, - рассказал Артем Михалков. - Заинтересовавшись, прочитал книгу о нем - «И вечный бой». После этого понял, что нашел именно того, о ком необходимо снять фильм.

Режиссер Артем Михалков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для пермяков «Мистер нокаут» интересен еще и тем, что в его создании принимали участие наши земляки. Среди них Петр Павлов – известный боксер и тренер, президент федерации бокса Пермского края.

- В кино порой происходят совсем неожиданные вещи. Так у нас в картине совершенно случайно появился Петр Павлов, - говорит Артем Михалков. - Я его совсем не знал, меня с ним познакомил Анатолий Васильевич Гарбар (вице-президент профессионального бокса России. – Ред.). Нам нужен был профессионал, который бы знал, как надо правильно «делать» бои. Каким-то образом свыше судьба подарила встречу с ним.

Съемки фильм продолжались очень долго - почти 3,5 года с момента написания сценария.

- И Петр приезжал практически через день в Москву из Перми, - продолжает режиссер. - Причем, он еще выступил в качестве актера. Когда возник вопрос о комментаторе во время финального боя, то он отпал сам по себе – это должен быть только Петр. Я вот не знал такую фразу: «Работай первым номером!». Но как она звучит во время поединка! Она небольшая, но такая емкая и точная, что зритель прямо замирает. Он фанат бокса, плюс настоящий артист! Мне было очень важно приехать в ваш город, выразить слова благодарности всем пермякам, которые помогли при создании фильма,

Как говорит Петр Павлов, на небольшую эпизодическую роль он напросился у Артема Михалкова сам.

- Глядя на весь происходящий там процесс, набрался храбрости и предложил Артему попробовать меня в какой-нибудь роли. В моем эпизоде я фактически играю самого себя. Авторы доверили воплотить образ главного тренера сборной СССР по боксу Виктора Огуренкова, - делится Петр Павлов.

В своей актерской работе пермяк пересекался с исполнителем главной роли, которую исполнил Виктор Хориняк.

- Во время обеденного перерыва разговорился с Виктором, - вспоминает Петр Павлов. - Будучи далеким от кино человеком, случайно бросил взгляд на идущие по студии рельсы. Говорю: «Что, теперь будем снимать «Анну Каренину»?». Виктор смеется, конечно, говорит, я сейчас как раз репетирую роль Вронского. Оказываются, рельсы нужны для движения камер. Вот так я и проходил свои актерские университеты.

Еще одним дебютантом в кино стал профессиональный пермский боксер Эдуард Варанкин. Его можно увидеть в финальном бою против Попенченко.

- Боксировать на камеру – совершенно другое дело, совсем не похоже на реальные поединки. Были свои особенности ведения боя, думаю, справился - играл самого себя. Задача стояла достоверно отыграть свою роль. Виктор Хориняк работал без дублера. Он когда-то занимался боксом, и это было видно по его подготовке. В хорошей спортивной форме находится, дублей у нас было не много. У нас в бою с Виктором было все по-настоящему, друг друга сильно не били. Игра игрой, но оба порой входили в роль и «вкладывались» более чем надо. Виктор вел себя ка настоящий мужчина, относился с пониманием к моим «выходкам», - по достоинству оценил спортивные качества своего партнера по фильму Эдуард.

БУДЬ В КУРСЕ

Валерия Попенченко - советский боксер, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратный чемпион Европы.Погиб в 1975 году в результате загадочного несчастного случая, упав в пролет лестницы главного корпуса МГТУ.