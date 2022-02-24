В Пермском крае продолжается проект «С детьми не разводятся»

Председатель ПРОО «НАСМНОГО» Ирина Ермакова. Фото: ПРОО «НАСМНОГО»

В этом году в Прикамье благодаря поддержке Фонда президентских грантов продолжилась реализация уникального проекта «С детьми не разводятся». Его организатором выступает общественная организация «НАСМНОГО».

- Развод сопряжен с конфликтами на почве раздела имущества и споров по содержанию и воспитанию детей. Как следствие - все члены семьи испытывают постоянный стресс. Чтобы этого избежать, требуется консультация квалифицированных специалистов, на которой юристы и психологи проекта помогают разобраться со своим внутренним состоянием, душевным равновесием и сориентируют, куда двигаться в правовом поле, - рассказала руководитель проекта Ирина Ермакова.

Всем обратившимся гарантируется полная конфиденциальность и безвозмездность. Юристы проекта «С детьми не разводятся» могут бесплатно проконсультировать по вопросам расторжения брака, взыскания алиментов, установления отцовства или порядка общения с ребенком, лишения или ограничения родительских прав и другим проблемам. Участвующие в проекте психологи помогут при конфликте в семье, поддержат в ситуации развода, подскажут, как улучшить взаимоотношения с детьми, найти общий язык между супругами (в том числе бывшими) ради детей.

- Проект «С детьми не разводятся», проект с хорошей предысторией (он поддерживался неоднократно и Фондом президентских грантов, и региональными властями), ценен еще и тем, что это очень хорошая возможность помочь детям, формально не находящимся в социально опасном положении. Нужно помнить, что сейчас, в пандемию, растет общий уровень социальной тревожности, с этим тоже нужно работать. Наш проект - это о помощи ребенку через его родителя. Очень много, поверьте, нюансов, с которыми сталкиваются при разводе родителей, - отмечает Ирина Ермакова.

Важно отметить, что партнерами проекта выступили Министерство социального развития, Министерство образования и науки, Комитет ЗАГС Пермского края и проект Партии «Единая Россия» «Крепкая семья» в Пермском крае.

ВАЖНО

Оставить заявку на консультацию можно по ссылке https://b24-jn9jog.bitrix24.site/sdr_consultation/, адресу электронной почты mpk59@yandex.ru с темой письма «С детьми не разводятся» или через личные сообщения в группе социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/nasmnogo59. В заявке нужно написать контактные данные для связи.

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НАША СПРАВКА

Пермская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» работает на территории Пермского края с 2012 года.

Среди наиболее известных социально значимых проектов организации можно выделить:

- «С детьми не разводятся»;

- Ресурсный центр «Пермь семейная»;

- Форум «Мама-пчелка»;

- Акселерационная образовательная программа «Школа социального предпринимателя»;

- Акселерационная обучающая программа «Социальное предпринимательство: бизнес с социальной ответственностью».