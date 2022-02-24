Пермский аэропорт отменил рейсы южного направления

С актуальной информацией о расписании перелетов можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе «онлайн-табло». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за начала спецоперации на Украине Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России. Эта зона признана небезопасной для полетов гражданских воздушных судов.

Временно закрыты аэропорты в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Вдобавок авиационные власти России настоятельно порекомендовали пассажирам ближайших рейсов и встречающих не прибывать в аэропорты.

- В связи с этой ситуацией частично изменилась и работа пермского аэропорта Большое Савино, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Были отменены рейсы в Ростов-на-Дону («Платов») и Краснодар («Пашковский»). Пока эти ограничения действуют до 03.45 московского времени 2 марта 2022 года. О дальнейших изменениях в расписании Международного аэропорта «Пермь» будет сообщено дополнительно.

Из-за принятого ранним утром 24 февраля решения, пассажирам вылетевшего рейса А4 Пермь - Ростов-на-Дону пришлось совершить посадку в аэропорту города Саратов.

А пассажирам рейса DP 947 Пермь - Стамбул пришлось во время перелета взять обратный курс и вернуться в аэропорт Большое Савино.

Тех пассажиров, у кого приобретены билеты на отмененные рейсы по вопросам возврата и обмена авиабилетов просят обращаться в авиакомпании.

Что касается других вылетов, они продолжатся в штатном режиме. С актуальной информацией о расписании перелетов можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе «онлайн-табло».

А тем временем РЖД сообщило, что будет назначать дополнительные поезда из городов юга России и включать уже в существующие составы дополнительные вагоны. Роста цен на железнодорожные билеты не ожидается, стоимость проезда будет фиксирована.