В ЖК «МотовилихинSKY» со значительным опережением срока введен в эксплуатацию новый дом

В 9-этажном доме по ул. Гашкова, 59, площадью 8,4 тысячи кв.м. расположено 194 квартиры.

С радостью отметим, что объект был введен в эксплуатацию со значительным опережением срока. Согласно проектной декларации ввод был запланирован на 4-й квартал 2022 года. Таким образом участники долевого строительства смогут получить ключи от своих квартир раньше. В настоящее время ведется подготовка к заселению дома.

ЖК «МотовилихинSKY» – проект комплексной застройки в мкр. Вышка II. С 2013 года здесь построено 102 000 кв.м. жилья.

Как и все районы комплексной застройки «МотовилихинSKY» привлекателен функциональной организацией пространства для жизни. В заселенных кварталах работают объекты бытовой инфраструктуры – магазины, салоны, аптеки, учебные центры для детей. Дворы наполнены разнообразными зонами для прогулок и активного отдыха. Помимо игровых площадок для разных возрастов во дворах есть баскетбольные, волейбольные, work-outплощадки. Рядом с жилыми кварталами расположен детский сад «Планета Здорово», который был открыт в 2021 году, в шаговой доступности расположена гимназия.

Сейчас в продаже представлены квартиры в трех домах комплекса. Эргономичные и разнообразные планировки, полная или предчистовая отделка, площади квартир от 25,7 до 82 кв.м. В чистовую отделку включены натяжные потолки и система «теплый пол» в санузлах.

Отдел продаж застройщика работает на территории комплекса, по ул. Гашкова, 53, тел 214-05-11. Здесь вы можете получить консультацию специалистов, а также познакомиться с объектом, оценить комфорт, уют и гармонию жилого пространства.

Сдача объектов раньше срока является приятным событием для всех участников долевого строительства и СПК удерживает высокие темпы строительства, чтобы чаще радовать своих покупателей такими новостями!

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО ООО«СЗ "Мотовилихинский 4», ООО ООО «СЗ "Мотовилихинский 3», ООО ООО «СЗ "Мотовилихинский 14»,