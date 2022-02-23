В Минздраве рассказали, как пермякам получить QR-код по результатам теста на антитела

В последние месяцы QR-код стал пропуском в кафе, магазины и театры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 февраля 2022 года пермяки могут стать обладателями QR-кода после проведения анализа и получения положительного теста на антитела IgG.

В Пермском крае пока только 13 аккредитованных лабораторий передают на портал Госуслуг данные о результатах тестов на антитела к COVID-19, но список их в дальнейшем будет расширяться.

Кто может получить QR-код?

Люди, которые переболели COVID-19, но у них нет подтверждающих это документов

Сделавшие тест на наличие антител ранее (не более шести месяцев назад)

Привитые зарубежной вакциной

Важно, QR-код формируется на шесть месяцев с даты выполнения теста на антитела, но продлить его после повторного тестирования будет нельзя. Те, кто получал QR-код ранее после прививки или выздоровления, получить сертификат по результатам антител тоже не смогут.

Где сдать тест?

Перечень аккредитованных лабораторий, где можно сдать тест на антитела к СOVID-19:

ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови»;

ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»;

ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск»;

ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.» (г. Березники);

ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13»;

ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ЗАО «МЦ «Философия красоты и здоровья»;

ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России;

ООО «Централизованная Клинико-диагностическая лаборатория»;

ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист»;

Медицинская лаборатория «МедлабЭкспресс»;

Медицинский центр «Диапазон».

Важно отметить, что ни одна лаборатория не проводит тестирование на антитела бесплатно. В рамках ОМС эта диагностика также не проводится.

После сдачи анализа в течение трех календарных дней данные о результатах на антитела к COVID-19 должны поступить на портал Госуслуги и человек сможет найти свой QR-код на портале Госуслуг. Для этого нужно кликнуть на баннер «Сертификаты и QR-коды».

Если сертификат не появился в течение трех дней, необходимо проверить статус своей учетной записи, она должна быть подтвержденной. Если запись подтверждена, а QR-код все равно не приходит, нужно связаться с лабораторией, в которой делали тест и убедиться, что ваши данные были переданы на портал Госуслуги.