В Минздраве рассказали, как пермякам получить QR-код по результатам теста на антитела

В последние месяцы QR-код стал пропуском в кафе, магазины и театры.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 21 февраля 2022 года пермяки могут стать обладателями QR-кода после проведения анализа и получения положительного теста на антитела IgG.
В Пермском крае пока только 13 аккредитованных лабораторий передают на портал Госуслуг данные о результатах тестов на антитела к COVID-19, но список их в дальнейшем будет расширяться.
Кто может получить QR-код?
Люди, которые переболели COVID-19, но у них нет подтверждающих это документов
Сделавшие тест на наличие антител ранее (не более шести месяцев назад)
Привитые зарубежной вакциной
Важно, QR-код формируется на шесть месяцев с даты выполнения теста на антитела, но продлить его после повторного тестирования будет нельзя. Те, кто получал QR-код ранее после прививки или выздоровления, получить сертификат по результатам антител тоже не смогут.
Где сдать тест?
Перечень аккредитованных лабораторий, где можно сдать тест на антитела к СOVID-19:
ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови»;
ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»;
ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск»;
ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.» (г. Березники);
ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница №13»;
ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
ЗАО «МЦ «Философия красоты и здоровья»;
ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России;
ООО «Централизованная Клинико-диагностическая лаборатория»;
ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист»;
Медицинская лаборатория «МедлабЭкспресс»;
Медицинский центр «Диапазон».
Важно отметить, что ни одна лаборатория не проводит тестирование на антитела бесплатно. В рамках ОМС эта диагностика также не проводится.
После сдачи анализа в течение трех календарных дней данные о результатах на антитела к COVID-19 должны поступить на портал Госуслуги и человек сможет найти свой QR-код на портале Госуслуг. Для этого нужно кликнуть на баннер «Сертификаты и QR-коды».
Если сертификат не появился в течение трех дней, необходимо проверить статус своей учетной записи, она должна быть подтвержденной. Если запись подтверждена, а QR-код все равно не приходит, нужно связаться с лабораторией, в которой делали тест и убедиться, что ваши данные были переданы на портал Госуслуги.