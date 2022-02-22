Топ 5 вакансий для удаленной работы в Перми

На рынке профессий растет число вакансий с удаленным режимом работы. Специалисты «Авито Работа» составили рейтинг самых популярных вариантов с удаленкой.

Удаленка как преимущество

- Удаленный и гибридный форматы стали особенно популярны среди работодателей и соискателей в последние пару лет, в связи с введением коронавирусных ограничений, - рассказал директор по развитию платформы Авито Работа Дмитрий Пучков. - Переходить на новые условия было очень сложно, но практически всем удалось приспособиться, и теперь многие кандидаты расценивают удаленку как преимущество при трудоустройстве. Плюс расширилась география найма: работодатели нередко подбирают сотрудников из других городов, а у жителей регионов появилось больше возможностей для трудоустройства, да и работая на столичные компании, они могут получать более высокие зарплаты.

Чаще всего дистанционный формат предлагают в продажах, где каждая шестая вакансия рассчитана на работу из дома. А так выглядит ТОП 5 удаленных вакансий со средней зарплатой:

Отчего зависит зарплата

В первую очередь - от выполнения сотрудником планов и заданий. К примеру, менеджер по развитию продаж в банке может рассчитывать на зарплату выше среднего: 40 000 - оклад, примерно столько же – премии и бонусы. Но такой доход предложат только человеку с опытом активных продаж и навыками ведения переговоров.

Прийти в продажи может и новичок, для которого организуют вводное обучение и развивающие тренинги. Зарплата – от 35 тысяч рублей. Для работы из дома, как и любому удаленному сотруднику, ему придется обустроить тихое место с компьютером и качественным интернетом.

Кандидатам без опыта можно присмотреться к вакансии оператора колл-центра. Средний оклад - 27 000 рублей плюс премии за выполнение KPI, возможность карьерного роста.

Удаленный график предусмотрен также для оператора по вопросам коронавирусной инфекции. Сотрудник будет по телефону записывать пациентов на прием, принимать вызовы на дом, давать справки о работе поликлиник и другую полезную информацию. Приступить к работе оператор сможет после трехдневного дистанционного обучения по удобному индивидуальному графику. Он включает и короткие смены по 4-6 часов, которые можно совмещать с основной работой или учебой. Заработок варьируется от 25 000 до 30 000 рублей.

Как подзаработать?

Дистанционная занятость позволяет найти неплохие варианты и для подработки. Например, учитель английского может давать уроки в онлайн-школе, главное условие - выделять для этого не менее 10 часов в неделю. У опытного системного администратора есть перспектива перейти на постоянную работу в штат в другом регионе. Дизайнеру-архитектору предлагают выполнять проекты интерьеров и технического обустройства квартир.

- Соискателям стоит внимательно подходить к выбору работодателя и быть бдительными при поиске трудоустройства, - отмечает Дмитрий Пучков. - Вакансии лучше подбирать на крупных рекрутинговых площадках, которые проводят модерацию объявлений.