«Лазертаг и не только»: пермяки выбирают активное долголетие

- Много лет, гуляя с внучкой, наблюдала за своими ровесниками и не могла поверить, что эти люди – давно на пенсии, - рассказывает жительница Садового Нина Кузнецова. – В ярких спортивных куртках, с палками в руках, с морозным румянцем, счастливые, быстрые. А потом я познакомилась с одной из спортсменок и моя жизнь изменилась. Я начала заниматься скандинавской борьбой и чувствую себя на 10 лет моложе.

Северная ходьба – для бодрости духа и хорошего настроения

Скандинавская ходьба– самый популярный спорт среди старшего поколения. Пермяки давно знают, чтобы сохранить бодрость духа, укрепить иммунитет, держать мышцы в тонусе и быть в хорошем настроении, важна физическая активность.

- Этот вид спорта внесли в госреестр под разделом «Спортивный туризм», - рассказала тренер Пермской федерации северной ходьбы Светлана Аббакумова. - Надеемся, что он будет развиваться еще активнее. Когда люди старшего поколения выходят на пенсию, они начинают вести сидячий образ жизни. Приходя на занятия, они улучшают свои самочувствие и настроение. Северная ходьба заряжает еще и тем, что мы участвуем в разных всероссийских проектах, онлайн-марафонах и многом другом.

Почти двести жителей Мотовилихинского района Перми посещают тренировки по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Активное долголетие». Каждое занятие начинается с разминки. Помимо физических нагрузок в программе присутствуют нейрогимнастика, упражнения для дыхательной системы, силовые комплексы.

- Мы занимаемся уже третий год, и тренировки нам очень нравятся, - рассказывает спортсменка Валентина Бармина. - У нас очень энергичный и задорный тренер Татьяна Лагунова, которая всегда поддержит и поднимет настроение. Мы, конечно же, довольны, а самое главное – здоровье больше не подводит.

«Снежные баталии»

В понедельник очередная тренировка спортсменов, которые занимаются в микрорайоне «Ива спортивная» и на стадионе «Молот», закончилась необычным занятием. Сразу после разминки пермяки отправились играть в лазертаг на стадион «Трудовые резервы».

На стадионе спортсмены разделились на две команды. Пройдя инструктаж и получив оборудование, старшее поколение начало игру.

Как объясняют специалисты, во время таких игровых баталий мозг работает активнее, построение боевой стратегии и тактических ходов тренирует адаптивность, быстроту реакции и способность перестраиваться. Поэтому игра получилась не только развлекательной, но и полезной.

Все инициативы поддержаны

С такой инициативой –разнообразить тренировочный процесс и включать новые активности–выступила тренер, вице-президент Пермской федерации северной ходьбы Татьяна Лагунова, обратившись в ходе онлайн-приема в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае к депутату краевого парламента Александру Бойченко.

- Скандинавская ходьба набирает все большую популярность, - отметила Татьяна Лагунова. – Занятия в группах идут уже третий год. За это время наша программа расширилась: у нас есть суставная разминка, комплексы упражнений для равновесия, мозговой активности, силовые – для восстановления мышц. Словом все, что особенно полезно в старшем возрасте.

Поклонники скандинавской ходьбы из Мотовилихи не только принимают активное участие в мероприятиях Пермской федерации северной ходьбы–расширяют сеть троп, прокладывают новые маршруты, но также участвуют и в общероссийских акциях.

Одна из них - дистанционный фестиваль «100 километров от Рождества до Рождества» - завершилась в январе. Спортсменки «серебряного» возраста прошли100 км скандинавской ходьбой за две недели: от Рождества, отмечаемого по григорианскому календарю – 25 декабря, до Рождества, отмечаемого по юлианскому календарю – 7 января.

Сейчас спортсмены готовятся к другим мероприятиям. В марте в долине реки Ивы пройдет ленд-арт по лепке снежных фигур, а в апреле - мае – акция «Километры Победы», приуроченная к празднованию 9 Мая.

- Свежий воздух и спорт – это, как известно, залог здоровья. А скандинавская ходьба – наиболее доступный и универсальный для людей всех возрастов способ обрести здоровье, бодрость и долголетие. Надо все больше людей знакомить с этим видом спорта, поддерживать и развивать, - поддержал инициативы спортсменов региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

По итогам беседы решено дополнить занятия секции новыми формами: конкурсами, марафонами и интерактивными мероприятиями.