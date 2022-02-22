Носки и пена для бритья в прошлом: Что подарить мужчине на 23 февраля, чтобы он точно остался доволен

no_titie Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тема подарков на 23 февраля давно стала объектом для всевозможных шуток и мемов. Интернет буквально завален картинками, которые кричат о том, что дарить пену для бритья и носки давно уже не модно.

Не исключено, что авторы этих самых картинок – мужчины, которые таким образом посылают прекрасной половине человечества сигнал о том, что они хотят более внимательного отношения к себе. Что ж, давайте прислушаемся к этому посылу и посмотрим, что можно подарить любимому мужчине, папе, дедушке или ребенку, чтобы они точно остались довольны. «Комсомолка» подготовила подборку лучших идей подарков ко Дню защитника Отечества, основанную на предпочтениях мужчины.

Для меломана

Если мужчина страстно увлечен музыкой и не мыслит без нее своей жизни, подарите ему гаджет, который ему точно понравится - беспроводные наушники. Они позволят наслаждаться качественным звуком в любой обстановке, даже во время занятий спортом. На СберМегаМаркете можно найти много разных вариантов на любой бюджет – цены на проводные наушники варьируются от 390 рублей за самые простые модели и до 85 тысяч рублей за самые «навороченные» устройства.

Любитель слушать музыку на проигрывателе точно будет рад новой виниловой пластинке–узнайте, какой именно не хватает в его коллекции и вперед! Можно купить как отдельную пластинку, так и целое собрание. В первом случае затраты составят от тысячи рублей, а во втором могут достигать 200 тысяч рублей за коллекцию.

А может быть, у вашего меломана еще нет портативной колонки? Тогда такой гаджет станет отличным подарком! К тому же по бюджету этот презент сильно не ударит: колонки с неплохими характеристиками и отзывами можно найти за 2-4 тысячи рублей.

Для геймера

Не секрет, что в компьютерные игры играют не только мальчики, но и вполне состоявшиеся мужчины. Едва ли среди геймеров найдется человек, который не обрадовался бы очкам виртуальной реальности, ведь с ними впечатления и эмоции от игры будут еще ярче. Бюджетные модели можно приобрести чуть меньше чем за тысячу рублей, ну а аппараты посерьезнее обойдутся в 100 тысяч и больше.

Еще одним отличным подарком для геймера может стать диск с компьютерной игрой, о котором он давно мечтает. В среднем такой подарок обойдется в 2-5 тысяч рублей.

Для делового

Мужчине, день которого наполнен деловыми встречами, переговорами и решением важных задач, следует дарить подарки, которые подчеркнут его статус. Это может быть дорогая брендовая перьевая ручка или целый канцелярский набор с ежедневником и кардхолдером – такой презент будет стоит от 1 до 10 тысяч рублей.

Трудно представить себе делового человека без стильных дорогих аксессуаров – в первую очередь, часов. Это не только полезная вещь, но еще и дополнение к образу. Хорошие дорогие часы – это классика, достойный подарок на все времена. Брендовые модели обойдутся в 10-15 тысяч рублей и выше.

Для мастера на все руки

Если мужчина хозяйственный и все время что-то чинит и ремонтирует, то беспроигрышным вариантом для подарка в этом случае станут инструменты. Порадуйте его большим набором инструментов или новеньким шуруповёртом. Кстати, последний пригодится не только мастеровитому человеку, ведь необходимость что-то прикрутить периодически возникает в любом доме.

Необычным, но очень полезным подарком может стать лазерная рулетка – поверьте, мужчина не раз скажет вам спасибо, когда он сможет делать замеры быстро и легко. Бытовые лазерные дальномеры можно приобрести за 2500-4000 рублей, а более профессиональные модели обойдутся в 10 и даже 20 тысяч.

Для спортивного

Если ваш избранник – завсегдатай спортзалов и фитнес-клубов, подарите ему спортивные аксессуары. Поддерживать форму в домашних условиях помогут гантели, а контролировать нагрузку во время физической активности – фитнес-браслет.

Если мужчине некогда ходить в спортзал, обеспечьте его снарядами для занятия физкультурой дома. Отличным подарком в этом случае может стать турник - покупка обойдется примерно в 1500-2500 рублей. Он компактный и не займет много места в квартире, но зато поможет эффективно прокачать мышцы спины, рук и пресса.

Для влюбленного в науку

Мужчины, у которых есть непреодолимая тяга к познанию мира и расширению кругозора, наверняка оценят подарки, которые помогут прокачать знания и заглянуть в потаенные уголки Вселенной. Увлеченным астрономией можно преподнести телескоп – бюджетная модель за 5-7 тысяч рублей позволит наблюдать за звездами и Луной на ночном небе, а более продвинутые варианты, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч, позволят не только проводить визуальные наблюдения космоса, но и заниматься астрофотографией. Если на данный момент вы не располагаете такими средствами, но хочется купить подарок подороже, то можно оформить кредитную карту СберКарта – ей можно пользоваться 120 дней без процентов и при этом получать 20% бонусами от СберСпасибо.

Исследователям микромира можно подарить микроскоп – выбор моделей просто поражает: световые и цифровые, с экраном и без, с одним, двумя и даже тремя окулярами, с разной степенью увеличения. В зависимости от «навороченности» прибора цена на микроскопы колеблется от 7 до 100 тысяч рублей и выше. Кстати, этот прибор также будет полезен тем, кто занимается ремонтом часов и другой мелкой техники.

Для творческого

Если хобби мужчины связано с музыкой, попробуйте подарить ему фимбо – музыкальный инструмент, звучание которого отлично расслабляет и подходит для медитации и релакса. Говорят, играть на нем может за пять минут научиться любой человек, даже ребенок. Инструмент стоит около 8 тысяч рублей.

Любителю рисовать наверняка понравится в качестве подарка графический планшет. С помощью этого гаджета художник сможет рисовать без кисти и карандашей, а изображение будет выводиться сразу на компьютер. Стоимость самых простых планшетов для рисования начинается от 1300 рублей.

Для путешественника

Мужчина, которому не сидится дома и кто готов бороздить моря и покорять горы, придутся кстати вещи для путешествий. В рюкзак можно положить всё необходимое в долгой поездке или походе. Бюджетный туристический рюкзак обойдется в 1500-2000 рублей, а более серьезные модели могут встать в 20-30 тысяч.

Более бюджетный, но не менее нужный подарок для путешественников – это термос. Эта незаменимая вещь позволит сохранять температуру как холодной зимой, так и летом в жару. Цены на термосы начинаются от 700-800 рублей, можно приобрести целые наборы с кружками для всей семьи.

Для автолюбителя

Если у мужчины есть автомобиль, то это дает дополнительный простор фантазии в преддверии праздника. Подарите ему современный автокомпрессорс цифровым манометром. Обладатели таких устройств называют их сильными сторонами компактность, быстроту действия и безопасность. Стоимость такого гаджета составляет около 2500-3000 рублей.

Наведите ревизию в салоне вашего автомобилиста: возможно, настало время поменять видеорегистратор на более современный? А быть может, его и вовсе нет? На рынке авторегистраторов можно найти устройства под любой запрос и кошелек. Регистраторы в виде зеркала не загромождают пространство на лобовом стекле и часто имеют две камеры - внутри и снаружи. Такие устройства можно купить за 2500 рублей.

Для маленького мужчины

Кто-то воспринимает 23 февраля как праздник исключительно для тех, кто служил в армии. Однако сложилась традиция, что в этот день поздравляют не только мужчин, но и мальчиков – будущих защитников Отечества. Наверняка уже сейчас многие родители заняты выбором подарка для своего чада. Если подросткам можно подарить многое из того, что было перечислено выше, то для малышей по-прежнему самым желанным подарком остаются игрушки.

Какой мальчик устоит перед большим радиоуправляемым краном-манипулятором, которым можно захватывать и перемещать предметы? Уверены, что эта игрушка вызовет интерес не только у малышей, но и у старших членов семьи.

Для мальчиков постарше желанным подарком станет конструктор Lego. Подарите своему защитнику набор «Букля» и вместе соберите сову из «Гарри Поттера», которая может стать украшением интерьера.

Еще один вариант подарка для ребенка – радиоуправляемый квадрокоптер, с которым юный исследователь сможет начать делать первые шаги в мире беспилотных летательных аппаратов.

Чтобы вы ни выбрали в качестве подарка своему мужчине, помните: главное – не его стоимость, а внимание. Существенно сэкономить время при выборе подарков поможет маркетплейс СберМегаМаркет – здесь представлены 3,5 миллиона товаров в самых разных категориях. Клиенты Сбера могут оплачивать до 99% стоимости покупок на СберМегаМаркете за счет бонусов «Спасибо». Пункты выдачи заказов СберМегаМаркет уже работают в Казани, Набережных Челнах, Перми, Ижевске, Кирове и Нижнем Новгороде.