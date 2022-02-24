Получить справку, не выходя из дома, - реально

Специалисты МФЦ помогут получить услуги онлайн.

Нередко у каждого из нас возникает необходимость получить ту или иную справку. И мысль об этом вызывает ощущение, что придется куда-то идти, выстаивать очередь… Но на самом деле, все намного проще. Ведь жители Пермского края могут получить многие госуслуги в режиме онлайн. Для этого не надо лично посещать офисы «Мои Документы», а просто зайти на определенный сайт.

Современные технологии позволяют пермякам не только экономить время, но и снизить риск заражения коронавирусом.

Как это работает?

Заказать выписку из Единого реестра недвижимости (ЕГРН), содержащую сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о переходе прав на объект, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве можно на сайте Кадастровой палаты. Документ, полученный в электронном виде, имеет ту же юридическую силу, что и напечатанный на бумаге.

- При оформлении выписки в электронном виде человек экономит свое время. Так, если на получение бумажного документа уходит не менее 3 рабочих дней, то электронная выписка может быть направлена заявителю в течение 5-10 минут с момента обращения, - отмечают специалисты МФЦ.

При устройстве на работу или при оформлении опеки на ребенка может потребоваться справка об отсутствии судимости. За подобным документом с начала года в МФЦ обратились уже 3,6 тысячи человек. То есть люди приходили в офис «Мои Документы», общались с оператором, запрашивая справку. А через месяц заходили вновь – за готовым документом.

Между тем с помощью Единого портала государственных услуг можно заказать эту справку в электронном виде. И через 30 дней после подачи заявления готовый документ, заверенный электронной подписью МВД, придет в личный кабинет на портале.

Портал Госуслуг поможет и тем жителям Прикамья, кому нужно зарегистрироваться по месту жительства. При этом вам не придется даже на день расставаться со своим паспортом. Заявление «на прописку» можно подать на портале, а затем в течение трех дней вас пригласят в территориальный отдел миграционного учета ГУ МВД для проверки документов и сразу проставят в паспорт штампа о регистрации.

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе проводится масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде.

- Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. В условиях напряженной обстановки с распространением новой коронавирусной инфекции особо важно, чтобы каждый человек, живущий в Пермском крае, мог получить все основные услуги, не покидая дома, – отмечал Дмитрий Махонин.

В МФЦ Пермского края проводится активная работа по популяризации цифровых сервисов среди населения. Так, на официальном сайте учреждения пермяки могут найти обучающие видеоролики, в которых специалисты центра рассказывают, как получать услуги онлайн.