Жителям Прикамья посоветовали жаловаться на сосульки и снежные глыбы в ГИС-ЖКХ

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда весной наступает оттепель, пермякам сообщают, куда можно пожаловаться на сосулины и снежно-ледяные глыбы на крышах домов.

На этот раз им объяснили, что помимо списка обычных телефонов горожанам следует усвоить, что появилась новая возможность – федеральный сервис ГИС-ЖКХ.

В самом деле, снег, не убранный вовремя с крыш, уже наделал немало бед.

В Горнозаводске льдина с многоэтажки раздробила бедро пенсионерке, и ту увезли в больницу. В Перми лавина с крыши дома раздавила автомобиль в сидящим в нем водителем. Ему пришлось выбираться через разбитое лобовое стекло.

- К нам уже поступило несколько десятков обращений по поводу скопления снега на крышах, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник Инспекции государственного жилищного надзора Александр Евсюков. - В связи с потеплением происходит таяние снега и его сход с крыш. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо своевременно проводить очистку кровель домов, обращать внимание на свесы с крыш и наледь на придомовых территориях, проводить подсыпку у подъездов. Если они этого не делают, можно обратиться в свою управляющую организацию. Если не будет реакции – пожаловаться нам либо через сайт ИГЖН, либо прислав по почте. Можно прийти и в инспекцию, чтобы подать обращение по поводу бездействия управляющей организации.

Александ Евсюков объяснил, что сейчас добавился еще один способ призвать нарушителей к порядку.

- Сделать это теперь можно через систему ГИС-ЖКХ – это открытая государственная информационная система, в нее можно зайти через портал Госуслуги или на сайте dom.gosuslugi.ru, - объяснил Александр Евсюков. - Через эту систему можно подать жалобу или обращение в свою управляющую организацию, которая обязана в 10-дневний срок дать ответ. Если ответ не получен, то это заявление автоматически попадает в ИГЖН, и инспекция возбуждает административное дело в отношении должностного лица или организации, которые допустили нарушение.

Какое наказание грозит нарушителям?

- На управляющую компанию могут наложить штраф за ненадлежащее содержание общего имущества дома – от 250 тысяч рублей, на ТСЖ – от 40 тысяч рублей, на должностное лицо – от 50 тысяч рублей, - объяснил Александр Евсюков. - В случае неоднократных нарушений и бездействия суд может принять решение о дисквалификации руководителя управляющей организации либо даже лишить ее лицензии.

Нужные адреса и телефоны

Адрес Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края - улица Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54.

Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации района. Телефоны приводятся ниже.

- Дзержинский район - 246 -61-37;

- Индустриальный район - 227-94-14;

- Кировский район - 283-31-78;

- Ленинский район - 212-13-63;

- Мотовилихинский район - 260-37-77;

- Орджоникидзевский район - 263-47-26;

- Свердловский район - 244-40-13;

- Поселок Новые Ляды - 295-85-82.