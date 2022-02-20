Пермские транспортные полицейские рассказали о том, что нас подстерегает в аэропорту и на железной дороге

Лишиться ценных вещей можно прямо в аэропорту - несмотря на десятки видеокамер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники пермской транспортной полиции приняли участие в прямой трансляции «Комсомольской правды». В зоне их ответственности - воздушный, железнодорожный и водный транспорт. Полицейские перечислили опасности, которые нас подстерегают а аэропортах и на железной дороге. И поделились дельными советами.

Транспортные полицейские поделились важными советами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последите за детьми – не стали ли они зацеперами?

Если с началом пандемии на улицах сократилось число краж и ДТП, то на железной дороге - совсем другая картина.

- У детей на удаленке больше досуга, и от безделья многие тянутся туда, где поинтересней, - на железную дорогу, - объясняет начальник отделения по делам несовершеннолетних Пермского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Микова. - На некоторых станциях вблизи деревушек скапливаются большие компании подростков. Также постоянно приходится бороться с зацеперами, которые ездят на подножках или вагонах товарных поездов. Родителям стоит обратить внимание, не идут ли после школы их дети на железную дрогу: движение зацеперов становится модным - подростки выкладывают в соцсети видео о своих «подвигах», и число последователей ширится.

Игры на железнодорожных путях нередко оборачиваются трагедией.

- Зимой дети катаются на ватрушках и тюбингах с железнодорожных насыпей и склонов у путей, рискуя попасть под поезд, - говорит Елена Микова. - Составы движутся быстро, они могут неожиданно вывернуть из-за поворота, приближающийся поезд ребенок может вовремя не заметить и не услышать, особенно если он в наушниках. Мы постоянно проводим разъяснительную работу с учениками школ. Но нам нужна помощь родителей. Они тоже должны проследить за своими детьми.

Обмотайте авиабагаж хотя бы скотчем

Казалось бы, самолетами летают состоятельные люди. Но в аэропорту вы запросто можете лишиться ценных вещей. Это не значит, что в Большом Савино орудуют профессиональные воры-карманники.

- Вы не поверите, но самых обычных людей толкнуть на кражу может соблазн, - объясняет замначальника Пермского линейного отдела МВД на транспорте Дмитрий Сысоев. – Вот недавний случай: человек увидел сумку, от которой отошел один из авиапассажиров, взял ее, пошел в туалет, порылся, извлек пиджак, надел на себя, поверх натянул свою куртку. Потом отнес багаж на место. Когда попался, объяснял нам, мол, решил, что вещи кто-то забыл. Уверял: он и подумать не мог, что совершает уголовное преступление.

По словам Дмитрия Сысоева, такие спонтанные кражи людьми, не имевшими раньше проблем с законом, в пермском аэропорту не редкость. И это при том, что весь аэровокзал «просвечивается» тремя сотнями видеокамер.

Раскрываемость подобных преступлений, как объясняют полицейские, - больше 90 процентов. Чего не скажешь о хищении авиабагажа или ценных вещей из него.

- В пермском аэропорту случаев похищения вещей из багажа мы не отмечали, но жалоб от авиапассажиров фиксируем немало, особенно на транзитных авиарейсах, - говорит замначальника полиции по охране Пермского линейного отдела МВД на транспорте Константин Волосатых. – Поэтому нелишне следовать несложным советам: запакуйте багаж или хотя бы оберните его пищевой пленкой или скотчем. Эти траты будут несопоставимы с возможными потерями. И если что-то все-таки пропадет - сразу же обращайтесь в транспортную полицию. Такие кражи обычно если и раскрываются, то в основном по горячим следам.

Не подзаряжайте смартфоны в поезде

В поездах и электричках также не стоит забывать о бдительности.

- Раньше в вагонах работали профессиональные воры-карманники и мошенники-картежники, теперь с ними сталкиваются лишь пассажиры поездов, идущих с Дальнего Востока, - говорит Дмитрий Сысоев. - Но это не значит, что в поезде или электричке вы не рискуете лишиться своих ценностей. Я могу посоветовать: не ставьте на подзарядку в поезде смартфоны, тем боле, в проходе вагона, лучше возите с собой запасной аккумулятор-повербанк. Иначе, как показывает практика, в 90 процентов случаев вы лишитесь телефона. Найти его будет потом проблематично. Дорогой айфон могут и вовсе разобрать на запчасти.

Как объясняет Дмитрий Сысоев, не побрезгуют прихватить чужую вещь и наркоманы, которые ездят на электричках за закладками.

- С наркоманами приходится вести настоящую борьбу, - говорит он. – Места вдоль железнодорожных путей у станций и остановок излюбленное место для закладок. Может быть, потому, что их в отличие от городских дворов регулярно чистят от снега. Вышел, нашел, что нужно, и уехал на другой электричке.

Полицейские готовятся к весне

С приближением нерестового сезона транспортные полицейские готовятся к другой своей обязанности – ловить браконьеров на реках.

- Многие рыбаки до сих пор не ознакомились с изменившимся законодательством, а ведь теперь даже за одну незаконно выловленную рыбку грозит суровое наказание, - предупреждает Дмитрий Сысоев. – До мая у них еще есть время почитать новые правила, касающиеся рыбной ловли.