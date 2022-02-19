«А может, под землю запустить автомобили, а не пешеходов?» Пермяки предложили свои варианты, как быть с тоннелем у Центрального рынка

Фото: страница в Фейсбук Дениса Галицкого.

Тоннель для пешеходов у Центрального рынка в Перми неожиданно вызвал целую дискуссию на недавних публичных слушаниях. Сотрудники Института территориального планирования вынесли на суд пермяков проект планировки площади у Центрального рынка.

Эксперты с удивлением обратили внимание: авторы концепции предложили вовсе закрыть этот подземный переход. А вместо него сделать наземный - обычную «зебру».

- Тут и без того скапливаются пробки, а если еще на светофоре в часы пик придется томиться, шоссе Космонавтов вообще встанет! - забеспокоились пермяки.

Архитекторы пробовали объяснять, что это общемировой тренд - отдавать приоритет малышам и маломобильным пешеходам: инвалидам, детям, мамочкам с колясками. Затем авторы проекта уступили: мол, если горожане против, то от идеи можно и отказаться.

Подъемник инвалиды не оценили

Сделать эту «пешеходную подземку» удобной для инвалидов-колясочников пытались два года назад. В частности, установили в нем специальное подъемное устройство.

Но многие ли пермяки о нем знают?

- А вы не подскажете, как работает подъемник для инвалидов? – попробовали мы опрашивать тех, кто поднимался по лестнице подземного перехода у Центрального рынка.

И получали в ответ недоуменные взгляды:

- А разве он тут есть?

И никто из опрошенных не видел, чтобы этим приспособлением стоимостью 2,8 миллиона рублей хоть кто-нибудь пользовался.

Пару лет назад и сам подземный тоннель решили привести в порядок. Из него «попросили» всех лоточников-торговцев. Мол, замусоривают переход и являют собой непрезентабельный вид.

Мусора, правда, меньше не стало. И окраска стен масляной краской поверх мраморных плиток презентабельности не добавила.

Идти по эстакаде будет еще дольше

После публичных слушаний дебаты по поводу пешеходного тоннеля переместились в соцсети. Пермяки начали обсуждать, какие можно предложить варианты, чтобы и требованиям времени удовлетворить, и автомобильное движение не застопорить.

Одно из радикальных предложений - вместо тоннеля или «зебры» построить у рынка над дорогой эстакаду для пешеходов. Но по поводу «надземки» тут же последовали возражения: пролет придется сделать на четырехметровой высоте, чтобы грузовики проезжали. А значит, мамочкам с колясками и инвалидам придется проделывать еще больший путь, чем в «подземке».

Свои варианты предложили и пермские урбанисты.

А если «подземку» дополнить «медленной зеброй»?

Одно из компромиссных предложений – сохранить подземный переход, дополнив его наземным, но - с длительным ожиданием.

- Если сделать обычный наземный переход, на котором светофор будет переключаться каждый 30 секунд, то это, действительно, вызовет заторы на шоссе Космонавтов, которое и без того загружено, - говорит пермский общественник-урбанист Денис Галицкий. - Поэтому тоннель убирать нельзя. Но можно его дополнить «медленным» наземным переходом, на котором пешеходам придется дожидаться перехода несколько минут.

Компромисс дело хорошее, но что делать с непривлекательным видом тоннеля?

- Разумеется, подземный переход нужно как-то облагородить, - соглашается Денис Галицкий. - Например, можно повесить на стенах информационные табло с информацией. На одном из них могла бы высвечиваться инструкция по пользованию подъемником для инвалидов, к которому сейчас никто не знает, как подступиться. И я бы вернул в тоннель нестационарную торговлю, обязав торговцев оформить киоски в соответствие с утвержденным брендом и следить за порядком.

А может, пустить шоссе Космонавтов под землей?

Предлагают эксперты и радикальный, но и более дорогой вариант.

- Можно было бы заглубить автотрассу на этом участке шоссе Космонавтов под землю в тоннель, - говорит пермский урбанист Дмитрий Клещев. - Разумеется, это не самое дешевое решение, но вполне осуществимое, рельеф позволяет это сделать. Зато тогда проблема решилась бы раз и навсегда - над дорогой возникла бы целая площадь, и никакой пешеходный переход стал бы не нужен. В противном случае все равно рано или поздно придется решать проблему «узкого горлышка» на этом шоссе, разгружать его, строить какие-то объезды, а это тоже затраты.