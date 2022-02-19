В пермском реабилитационном центре на видео сняли изнасилование 27-летней девушки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел стихнуть скандал в пермском реабилитационным центре «Титан», где, по версии силовиков, насильно удерживали постояльцев, как вспыхнул новый. На этот раз в реабилитационном центре в Орджоникидзевском районе Перми.

По словам источника «КП-Пермь», сотрудники центра дважды изнасиловали 27-летнюю Ксению (имя изменено, - Ред.), предварительно накачав ее сильными наркотиками.

Запои длились неделями

Ксения переехала в Пермь из Москвы еще в 2019 году. Поездка состоялась по инициативе мужа - он решал здесь рабочие вопросы. Но вскоре в семье начались проблемы, и супруги расстались. Девушка тяжело переживала разрыв, начала выпивать и очень быстро пристрастилась к алкоголю. Без спиртного – в немалых дозах – не проходило ни дня.

После очередного запоя, который длился несколько недель, Ксения поняла, что дальше так продолжаться не может. И решила лечить в реабилитационном центре.

- Ксюша хороший, добрый, отзывчивый человек, но склонный попасть под дурное влияние, - рассказывает бывший сотрудник ребцентра Михаил. - Спустя какое-то время у нее закрутился роман с одним из со сотрудников, Костей. На реабилитации она пролежала девять месяцев, справилась с зависимостью и стала жить вместе с Костей.

Но через два года эти отношения прекратились по инициативе Константина. На фоне стресса у Ксении случился срыв, она снова начала употреблять алкоголь.

Изнасилование записали на видео

- Ксения очень зависимый человек, не только от алкоголя, но и в плане отношений, - объясняет Михаил. - 14 февраля она позвонила в ребцентр, рассказала, что снова начала пить и просила о помощи. В этот же день она приехала туда, сотрудники, по ее словам, ввели ей мощную дозу какого-то препарата, от которого у нее помутнело сознание. Думаю, это был сильный наркотик.

После этого, утверждает девушка, ее изнасиловал консультант по химической зависимости. На следующий день Ксения сказала, что хочет уехать к маме в Москву. Отвезти девушку в аэропорт вызвался программный директор ребцентра Павел.

- По дороге Ксюша рассказала Павлу об изнасиловании, а в ответ тот только рассмеялся, достал телефон и показал видео с камер наблюдения, на котором ее насилуют, - продолжает Михаил. – А дальше, со слов Ксении, Павел надругался над ней прямо в машине. После чего высадил ее в нескольких километрах от аэропорта и уехал. Когда она мне позвонила, буквально захлебывалась слезами. Я как мог, постарался ее успокоить. Потом она позвонила своему бывшему молодому человеку и сказала, что его друзья ее изнасиловали. Но он ответил, что Ксюша вре и повесил трубку.

В Следственном комитете началась проверка

Ксюша позвонила маме и попросила перевести ей деньги на билет. По словам Михаила, купить билет и сесть в самолет Ксюше помогали сотрудники аэропорта, потому что девушка находилась в состоянии сильного стресса. В Москве ее встретила мама и отвезла в полицию. Ксения написала заявление и заявила об изнасиловании.

Сейчас девушка находится в больнице. Медики наблюдают за ее состоянием и выясняют, какой препарат ей ввели в ребцентре. В Следственном комитете началась доследственная проверка по фактам, указанным потерпевшей в заявлении.

В распоряжении КП есть документ, адресованный в клинику. Следователи затребовали договоры на оказание услуг и другие документы, касающиеся нахождения Ксении на лечении.