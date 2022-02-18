А у нас в деревне газ. А у вас?

Чтобы заключить договор на догазификацию, нужно подать заявку

«У соседа есть газ, а у нас нет. Как провести в наш дом газ и сколько это будет стоить?». Подобные вопросы волнуют десятки тысяч жителей Пермского края, которые пока не имеют доступа к такому благу цивилизации как газификация. Но положение улучшается. До конца этого года в Прикамье планируется газифицировать около 13 тысяч домовладений, а до конца 2024 года – еще порядка 15 тысяч абонентов. Работы будут вестись по программе догазификации, старт которой дал Владимир Путин.

На вопросы о программе и о том, что она даст пермякам, нам ответил генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

СОРОК ТЫСЯЧ ЗАЯВОК

- Расскажите в целом о догазификации. Что это за программа?

- Программа подразумевает строительство газопроводов в газифицированных населенных пунктах без участия средств граждан. В догазификацию попадают домовладения в населенных пунктах, которые уже имеют на своей территории распределительные газопроводы.

Программа социальной догазификации реализуется всего 10 месяцев - с момента внесения соответствующего поручения Президента России Владимира Путина.

В целом по стране за этот период сформировано более 560 тысяч заявок на подключение более чем 2 миллионов домовладений

До границы земельного участка газ проводится абсолютно бесплатно.

.

- Как обстоят дела в Пермском крае?

- Подведены газопроводы к границам более чем пяти тысяч земельных участков, из них в полутора тысячах домов уже запущен газ.

Всего от жителей Пермского края поступило более 40 000 заявок. Из них у 14 495 абонентов заключены договора подключения, более 3 000 договоров находятся на подписании у заявителей, 12 092 заявки отклонены, остальные заявления находятся в работе.

- А почему могут отклонить заявку?

- Есть несколько причин. Например, домовладение или земельный участок не зарегистрированы должным образом, то есть на них не оформлены права собственности. Или владелец дома предоставил неполный пакет документов. На то, чтобы донести необходимые бумаги, дается 20 рабочих дней. Если за этот срок полного пакета документов на собственность человек не предоставит, он получит официальный отказ. Но это не является препятствием подачи нового заявления. То есть если абонент оформит недвижимость в собственность, то он может снова в установленном порядке подать заявление на догазификацию.

СКОРО ДО ФАСАДА БЕСПЛАТНО

- Вопрос о стоимости - один из наиболее волнующих пермяков? Сколько придется заплатить за газификацию?

- До границы земельного участка газ проводится абсолютно бесплатно, ни копейки платить не надо.

- А от забора до дома?

- Сейчас в Правительстве Пермского края проходит согласование регламент, по которому Правительство будет компенсировать стоимость проектных и строительно-монтажных работ от границы участка до фасада дома. Введение в действие документа запланировано на второй квартал.

Сама же стоимость работ зависит от ситуации и желаний владельцев дома. У кого-то дом большой и котел больше, у кого-то домик маленький и котел настенный. Один хочет плиту с тремя конфорками, другому достаточно двух. Духовка тоже не всем нужна.

- Много было компаний, предлагавших эти услуги по очень высоким ценам. Вы их подвинули или они подстроились?

- Цены на наши услуги регулируются государством. Если у нас недорого, то и сторонние организации стараются сделать дешевле.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

- Что нужно сделать, чтобы заключить договор на догазификацию?

- Во-первых, подать заявку. Способов несколько: через сайт единого оператора газификации connectgas.ru, через наш сайт www.ugaz.ru. Можно подойти в клиентский центр. Их адреса есть на нашем сайте. Сейчас в связи с ковидными ограничениями центры пока работают в дистанционном режиме. Можно оставить документы в специализированном ящике на местах.

Далее необходимо заключить договор. Вам придет оповещение на электронную почту и сообщение на телефон, где и когда его можно получить. Также необходимо заключить договор на проведение трубы от забора до дома. А дальше уже наша работа: сделать топографическую съемку, проектирование, провести строительно-монтажные работы.

Абонент может обратиться в клиентский центр.

- А что должен сделать сам владелец дома?

- Абоненту необходимо подготовить свое домовладение к приему газа. То есть ему надо приобрести газовое оборудование, оборудовать котельную - если это необходимо, построить газопровод внутри дома. Заключить договор на поставку газа и техническое обслуживание. Все это должно быть выполнено в обозначенные договором сроки до пуска газа.

- Какой нужен набор документов?

- Паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на земельный участок и дом, ситуационный план.

- Мне нужно быть собственником дома? Родственником? Или кем угодно?

- Собственником, либо представителем по доверенности.

КОГДА ПОЯВИТСЯ ГАЗ

- А если у меня дом там, где нет внутрипоселковых сетей? Получается мимо меня все пройдет?

- В этом случае нужно построить распределительный газопровод, а уже затем подвести газ к участку. По новой модели Единый оператор строит не только межпоселковые газопроводы, но и внутрипоселковые, а также отводы до участка. То есть для гражданина подведение газа по-прежнему будет бесплатно. Просто нужно подождать, когда в районе завершатся работы по программе развития газоснабжения и газификации - это может быть как наша краевая программа, так и программа ПАО «Газпром».

- Как все-таки понять, когда в моей деревне появится газ?

- Два пути. Первый - найти свой населенный пункт в региональной программе развития на сайте Правительства Пермского края. Второй — посмотреть на карту Единого оператора газификации. Здесь указаны и уже газифицированные населенные пункты, и вошедшие в программу 2021-2025 годов.

- С жителями деревень и поселков понятно. А как быть членам садоводств?

- Садоводства в границах газифицированного поселения попадают в программу догазификации. Но бесплатно только доведение газопровода до границы СНТ. Внутри - за счет членов садоводства, которые также могут заключить с нами договор. При этом надо понимать, что многие садоводства уже газифицированы.

- Стоит ли спешить с заявлением? А вдруг возникнет ситуация, что владелец дома вдруг передумает участвовать в программе?

- Если абонент давно хотел газифицировать свой дом, то это тот самый случай, когда не стоит тянуть с заявлением. Условия очень выгодные. Но не стоит забывать об исполнении обязательств абонента по договору догазификации. В случае, если уже после строительства газопровода человек вдруг решит отказаться от исполнения своих договорных обязательств, все понесенные нами затраты подлежат взысканию в судебном порядке.

- Каков приоритет обработки заявок в Прикамье? Вы же не можете начинать работать везде и сразу?

- Можем. Заявку от жителя нужно выполнить в нормативные сроки.

- Но судя по цифрам, вы должны ускориться в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. За счет чего? Вы сотрудников наняли новых?

- И новых наняли, и привлекаем подрядчиков, которые имеют достаточный опыт.

- Какие технические сложности возникают при прокладке трубы до участков?

- Лес, болота, водоемы, дороги, скальные породы, пересечение с инженерными сетями, земли Минобороны. Но мы понимаем, как с этим работать. Бывают проблемы со сроками оформления правоустанавливающих документов на дом и участок - порой они вообще утеряны. А без них невозможно принять заявку. Для начала нужно документы восстановить. Уже принято решение на региональном штабе сократить количество бюрократических барьеров, чтобы выполнить план на 2022 год.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Сколько домовладений в крае газифицировано за последнее время?

- За 2021 год мы газифицировали более 8000 домов, в рамках догазификации еще 1540 семей получили в свои жилища голубое топливо.

- Догазификация - новая программа. Но у вас же каждый год был план по газификации. Как эти программы теперь сосуществуют?

- Реализация программы газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 год на продолжается. Работы согласно плану-графику синхронизации на 2022 год идут в плановом режиме.

- У вас планы на 2023-2024 годы существенно меньше, чем в 2022-м. Почему?

- Основной объем работ по догазификации запланирован на 2022 году, по максимуму. В план-график догазификации на 2023-2024 годы попали только те домовладения, для подключения которых нужна реконструкция газораспределительных станций. Она включена в пятилетнюю программу. После этого появится техническая возможность подключить новых потребителей.

- Сообщалось, что Прикамье станет пилотным проектом. Сейчас программа запущена во всех регионах. Как выглядим на фоне остальных?

- Активность региона по газификации высока: Прикамье – лидер Приволжского федерального округа и в топ-5 в стране по количеству поданных заявок и заключенных договоров.