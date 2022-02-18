Пермский оперный театр раскрыл планы на предстоящий сезон

В пермском театре запланировано пять больших премьер. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Главным дирижером Пермского театра оперы и балета стал Мигран Агаджанян. Три недели назад он дебютировал в Перми, дирижируя оперой «Богема». А сегодня его представили уже как музыкального руководителя Пермской оперы. В качестве оперного певца Мигран Агаджанян выступал в Метрополитен-опера, лондонском Королевском театре Ковент-Гарден, Лирической опере Чикаго, Лионской опере, Опере Лос-Анджелеса. Как дирижер он сотрудничал с Мариинским театром. А в 2012 году основал Молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

Мигран Агаджанян. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Как отметил генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, от главного дирижера требуется не только высокий профессионализм, но и административные навыки, а также высокая степень интегрированности в мировой оперный процесс.

- Всем этим требованиям Мигран Агаджанян, с которым я давно сотрудничаю, полностью соответствует, - рассказал Довлет Азнароков.

Мигран Агаджанян выступит в качестве дирижера-постановщика оперы «Норма» (16+), премьера которой состоится в конце этого сезона.

А на будущий сезон в пермском театре запланировано пять больших премьер.

Уже в ноябре 2022 года зрители услышат оперу «Замок герцога Синяя Борода» (16+) Белы Бартока. Его дирижером станет Федор Леднев, а режиссером - лауреат «Золотой Маски» Евгения Сафонова.

В декабре руководитель балетной труппы театра Антон Пимонов представит вечер одноактных балетов. Один из них балетмейстер поставит сам на музыку американского композитора Стива Райха The Four Sections (12+). Также в программу вечера войдут премьеры балетов в хореографии Уильяма Форсайта и Джерома Роббинса.

Весной 2023 года пройдет премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+).

- Таким образом мы несколько сбалансируем репертуар, - заметил Довлет Азнароков. – Поскольку сейчас у нас, как ни странно, не идет ни одна опера Верди.

Дирижером спектакля станет Мигран Агаджанян, а режиссером - многократный лауреат «Золотой Маски» Роман Феодори. Он известен пермякам по спектаклю «Антигона» (16+) в Театре-Театре.

В завершении будущего сезона, в июне 2023 года, в Пермском театре состоится премьера оперы «Летучий голландец» (18+) Рихарда Вагнера. Его постановщиками станут режиссер Константин Богомолов и дирижер Филипп Чижевский – известные нам по «Кармен» (16+).

А в июле Антон Пимонов покажет премьеру балета «Каменный цветок» (12+) Сергея Прокофьева по мотивам сказов Павла Бажова. Этот спектакль приурочен к 300-летию Перми.

- Несмотря на то, что музыку к балету написал Прокофьев, она отличается от той Прокофьевской музыки, к которой мы привыкли, - рассказал Антон Пимонов. – Это неизведанный Прокофьев.

Что же касается дальнейших планов театра, то Мигран Агаджанян сказал, что хотел бы чаще представлять пермской публике концертное исполнение опер.

- На Западе существует практика за сезон-два до премьеры давать оперу в концертном исполнении, что дает возможность исполнителям сконцентрироваться на музыкальном материале, - подчеркнул дирижер. – А уже потом, когда прошло это погружение, выполнять задачи режиссера.