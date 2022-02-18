Пермские артисты приглашают горожан проводить зиму и встретить весну

Фото: «ПермьКонцерт».

Кто знает, может быть, весна никогда не наступила бы, если бы на Руси свято не придерживались традиции – провожать зимушку и звать весеннюю пору.

А где это можно сделать?

Пермские артисты подготовили на масленицу целую праздничную феерию.

С 28 февраля по 6 марта в Перми пройдет второй масленичный фестиваль искусств «ВОКРУГ ДА ОКОЛО».

В команде «ПермьКонцерт» обещают порадовать всех поклонников фольклора, любителей классической, электронной и джазовой музыки.

- На этот раз на фестивале не будет массовых масленичных забав и народных гуляний, но традиция закликать весну, прощаться с зимой и обновляться останется неизменной, - обещают мастера искусств.

Что и где смогут посетить пермяки в течение масленичной недели?

Концерты пройдут на пяти площадках - в Пермской Арт-резиденции, в Пермском планетарии, в частной филармонии «Триумф», во Дворце детского юношеского творчества и Дворце культуры имени Солдатова.

Зрители смогут познакомиться с творчеством », ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля «Ба-Ба-Ту», камерного оркестра «Орфей ансамбля «Воскресение», певца Александра Андронова, музыканта-балалаечника Андрея Кирякова, певицы Марии Савостиной, творческих коллективов «Дудари» и «Варья».

Цыганские танцы и русские балалайки

Откроется фестиваль 28 февраля в 19.00.

Открытие пройдет в Пермской Арт-резиденции.

Зрителей ждут новые музыкальные проекты команды «ПермьКонцерт». Пермяков порадуют современный фольклорный ансамбль «Варья», исполнители на этнических духовых инструментах из творческого коллектива «Дудари», а также

Пермский балалаечник Андрей Киряков и певец Александр Андронов.

Здесь же вы увидите яркое выступление ансамбля «Ромэн» и музыкально-лирический пассаж от оркестра «Ярмарка».

Солистки ансамбля «Воскресение» порадуют пермяков 1 марта, они выступят

во Дворце детского юношеского творчества.

Под куполом планетария и в частной филармонии

Концерты в звездном зале Пермского планетария состоятся 2 марта. Космические проекции будут сопровождать выступление камерного оркестр «Орфей», музыканты исполнят произведения Антонио Вивальди.

С джазовой программой 3 марта выступит здесь Мария Савостина и музыканты «ПермьКонцерта».

На вечер русской классической музыки ждут пермяков 4 марта в частной филармонии «Триумф». Здесь камерный оркестр исполнит «Времена года» Чайковского.

Юбилейный и благотворительный концерты

Любимый пермяками ансамбль «Ба-Ба-Ту» 5 марта отмечает сове 30-летие. Музыканты подготовили в рамках фестиваля юбилейный концерт. Он состоится во Дворце культуры имени Солдатова.

Под занавес фестиваля - 6 марта – состоится благотворительная акция. Пермякам покажут семейный мюзикл «Околица» артисты ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». Деньги от продажи билетов на этот спектакль передадут благотворительной организации «Территория семьи».

Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Перми.

Программу фестиваля «ВОКРУГ ДА ОКОЛО» можно посмотреть на сайте permconcert.ru .