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Звезды18 февраля 2022 6:00

Праздник на Аллее Мастеров: в Перми открылась Ярмарка народных промыслов.

Там можно увидеть изделия более 400 мастеров
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На Ярмарке посетители выбирали яркие подарки для близких

На Ярмарке посетители выбирали яркие подарки для близких

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Пермская ярмарка» встречала посетителей наигрышами гармони и веселыми напевами. Выступление коми-пермяцкого фольклорного ансамбля «Шондiбан», открывшее Ярмарку народных промыслов (0+), отвечало ее главной идее - поддержке и сохранению культурной самобытности народов, традиций творчества.

Прогулка по Аллее Мастеров

Ярмарка народных промыслов, организованная при поддержке Министерства культуры Пермского края, проходит в Перми уже в 16-й раз.

- Очень приятно, что ярмарка стала первым знаковым событием Года культурного наследия народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным, - рассказала генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова. -Здесь представлены и современные виды рукоделия, и традиционные промыслы, которые существовали на территории Прикамья и сохранились до сих пор. На выставочных стендах можно увидеть изделия более 400 мастеров, в том числе тех умельцев, которые удостоены почетного звания «Народный мастер Пермского края».

Розалия Тляшева из Барды в 2015 году получила звание «Народный мастер Пермского края» за сохранение традиций изготовления бардымских тюбетеек.

Розалия Тляшева из Барды в 2015 году получила звание «Народный мастер Пермского края» за сохранение традиций изготовления бардымских тюбетеек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре павильона «Пермской ярмарки» разместилась Аллея Мастеров, на которой свои работы представляют лучшие мастера народно-художественных промыслов из 23 районов Прикамья.

Розалия Тляшева из Барды в 2015 году получила звание «Народный мастер Пермского края» за сохранение традиций изготовления бардымских тюбетеек. На ярмарке можно и познакомиться с ее изделиями, и купить своим близким в подарок необычный головной убор.

Еще один народный мастер из Бардымского района - Альгис Сарманов представил деревянные миски, ложки, ступки. Они некрашеные, но все разных цветов, в зависимости от вида древесины.

- Я использую разные виды дерева: липу, дуб, березу, - говорит мастер. - Где бываю, оттуда всегда дерево везу. Из Абхазии - тис, из Майкопа - грецкий орех. Но самое мое любимое дерево - вяз.

И Альгис Сарманов показывает резную доску, всю в полосочках. Это натуральный вид древесинывяза. Сам мастер занимается резьбой всего лет 10, но это умение у него - семейное. Еще его отец изготавливал деревянную мебель.

Альгис Сарманов представил деревянные миски, ложки, ступки.

Альгис Сарманов представил деревянные миски, ложки, ступки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Умелицы из Верещагинского района привезли на ярмарку кукол. Да не простых, а с секретом. Забавные фигурки Рыбака, Гаишника, Бабы-Яги - своеобразные мини-бары, скрывающие внутри бутылки. А пышную красавицу можно посадить на чайник, чтобы крепче заварился ароматный напиток и дольше не остывал. Есть и домовые - обереги жилья.

Владимир Зеленкин из деревни Андреевка Ординского района занимается камнерезным промыслом. Возле его деревни, на берегах Ирени, находятся залежи селенита. Этот поделочный «лунный» камень превращается в руках мастера в симпатичных кошек, сов и тигрят.

Из бересты обычно делают туески - удобные сосуды для хранения соли, чая, сахара. А вот мастера из Уинского округа, кроме разнообразных туесков и солонок, изготавливают из бересты даже бейсболки.

Александр Шаврин из Карагая привез на ярмарку гусли.

- Одни я еще три года назад сделал, - рассказывает мастер. - А вот эти только-только закончил, 14 февраля. И подарил их на День влюбленных своей жене. Теперь можем сыграть на гуслях дуэтом.

Александр Шаврин привез с собой гусли.

Александр Шаврин привез с собой гусли.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представлены на ярмарке и кулинарные бренды. Это и Вязовские пряники из Кунгура, и фирменный Чердынский зефир.

Подарки для родных

- Ярмарка народных промыслов - это концентрация творчества, любви к своему делу и уважению к истории народа. Изделия мастеров представляют собой микст современности и аутентичности. Здесь каждая вещь уникальна и потому особенно ценна, - говорит руководитель проекта Анастасия Булдырева. - И, конечно, это прекрасное место для выбора подарков родным и близким.

Работа ярмарки не случайно приурочена к грядущим праздникам - 23 февраля и 8 Марта. Здесь, в самом деле, можно найти оригинальный запоминающийся подарок. Кроме мастеров из Пермского края, на ярмарке свои работы представили и более 200 умельцев и творческих объединений со всей России. На площадке можно увидеть резьбу по дереву, елецкое кружево, оренбургские платки, народные куклы, глиняные игрушки, лоскутное шитье, художественную керамику, авторскую одежду и украшения.

Фестивальная круговерть

Традиционно ярмарки на Руси были не только местом купли и продажи, но и центром развлечений. Вот и в Перми, гуляя по ярмарочным рядам, можно полюбоваться экспонатами из фондов Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. Субботина-Пермяка, музея-школы императрицы Александры Феодоровны, музея куклы «Пелагея», а также полистать редкие книги по народному творчеству в открытом читальном зале краевой библиотеки им. Горького.

Красавицы-куклы не только для детей, но и для взрослых хозяюшек.

Красавицы-куклы не только для детей, но и для взрослых хозяюшек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время Ярмарки народных промыслов пройдет VIII уральский фестиваль лоскутного шитья. Его темой станет «Праздничный бум».Конкурсанты представят свои работы в нескольких номинациях: традиционный и арт-квилт (панно с использованием традиционных и нетрадиционных техник лоскутного шитья), лоскутная живопись, лоскутные одеяла, текстильные сумки и аксессуары, японский пэчворк, интерьерная подушка, конкурс детских работ. Также пройдут персональные выставки известных мастеров лоскутного шитья, мастер-классы, модное дефиле, экскурсии и творческие встречи.

Увидеть процесс создания авторских вещей можно на конкурсе «Прикамье мастеровое». Прямо на площадке 19 февраля участники создадут изделия на тему «Дивья красота». Лучших определят в восьми номинациях: гончарство, резьба и роспись по дереву, плетение из бересты, ткачество, вышивка…

Попробовать себя в качестве умельца и самостоятельно создать эксклюзивную вещь смогут и посетители ярмарки. В зоне мастер-классов мастера помогут освоить азы разных техник.

БУДЬ В КУРСЕ

Ярмарка народных промыслов открыта в здании «Пермской ярмарки» по адресу: шоссе Космонавтов, 59. Она будет работать до 21 февраля.

Стоимость билетов: взрослый - 200 рублей, льготный (дети 7-14 лет, инвалиды и пенсионеры) - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

21 февраля - день свободного посещения, входные билеты для всех категорий отменены.

Культура