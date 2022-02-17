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Общество17 февраля 2022 13:00

В Пермском крае появится уникальное производство медицинских изделий из нового биосовместимого композиционного материала

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) рассказал генеральный директор АО «Уральский НИИ композиционных материалов Владимир Чунаев
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Генеральный директор АО «Уральский НИИ композиционных материалов» В.Ю.Чунаев.

Генеральный директор АО «Уральский НИИ композиционных материалов» В.Ю.Чунаев.

Когда космические технологии – на благо людей. Об уникальных углерод – углеродных материалах, производимых в Перми и том, как они будут применяться в медицинской практике в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6FM) рассказал генеральный директор АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» Владимир Чунаев.

- Владимир Юрьевич, давайте начнем разговор с краткой «визитной карточки» НИИ. Сегодня немногие пермяки знакомы с работой вашего уникального предприятия, в том числе и из-за «закрытости», секретности многих производств…

- Действительно, наше НИИ композиционных материалов существует в Перми пятьдесят четыре года. В 1968 году была создана технологическая лаборатория, целью которой было содействие в разработке технологий уже на тот момент существующим и известным предприятиям. Речь об НПО «Искра» и «Машиностроителе». Эта часть истории напрямую связана с деятельностью первого нашего директора Станислава Петровича Половникова. Именно по его инициативе, а также инициативе руководства НПО «Искра» в Перми было создано отдельное производство композиционных материалов. Конечно, изначально шла речь о производствах для боевой ракетной техники. Кстати, и сейчас работа на оборонно-промышленный комплекс для нас на первом месте. В 80-е годы прошлого века наши ученые участвовали в проекте «Энергия», «Буран». 90-е годы, как и для всех, для нашего предприятия стали трудным временем. Мы сохранили и костяк коллектива, и наше уникальное оборудование. И сейчас, с ростом гособоронзаказа, с развитием космической техники предприятие получило новые направления развития. Сейчас мы интегрированы в состав двух корпораций – это АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (АО ВПК «НПО машиностроения»). И уже вместе с ними мы входим в состав крупной корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

- Что же такое композиционные углерод- углеродные материалы? Если мы говорим, например, об их возможном медицинском применении, то получается, что это история про технологии оборонки, теперь доступной всем?

- Собственно к композиционным материалам у нас уже можно сказать привыкли. Никого не удивить стеклопластиком, углепластиком. Из них делают лыжи и так далее. Хотя изначально эти материалы родились в ракетной технике. Что касается нашей разработки, углерод-углеродного композиционного материала, то это необычный материал. Здесь в качестве армирующего материала выступает углеродное волокно. А матрица, то есть материал, связующий эти волокна, это тоже углерод, полученный в специальных газофазных установках. Сам материал относительно не новый, он был разработан в 70- е годы прошлого века для ракетной техники. За 80-е годы было налажено производство этого композиционного материала и сейчас он применяется в твердотопливных и жидкостных ракетных двигателях и не только.

- В чем все-таки уникальность этого материала, и почему он может применяться в медицинской практике?

- Все дело в его биосовместимости. Ведь углерод – это то, из чего, в основном, состоит вещество в нашей Вселенной. И углерод – углеродный композиционный материал в организме человека воспринимается им даже не нейтрально, а как «родной». Причем совместимость – вплоть до прорастания. Углерод- углеродный материал, помещенный в какой-то костный дефект, со временем «прорастает» костной тканью. Конечно, этот материал сразу заинтересовал медиков. В девяностые и двухтысячные в Перми в экспериментальном порядке были проведены сотни операций с использованием наших материалов. Накопленный опыт показал безопасность их применения. Собирая опыт, медики не выявили ни одного случая отрицательного опыта применения наших материалов. Кстати тогда, двадцать-двадцать пять лет назад, экспериментальное применение новых материалов в медицине было проще с юридической точки зрения. Сейчас для этого требуется обязательная медицинская регистрация, чем, кстати, сейчас мы и занимаемся. Мы по праву гордимся тем, что в Перми удалось добиться полной биосовместимости нового материала.

- Чтобы читателю было понятнее: как уже сегодня применяется пермский углерод – углеродный композиционный материал в эндопротезировании?

- Например, мы изготавливаем протез тазобедренного сустава, где ножка и чашка сустава сделаны из углерод – углеродных материалов. Важно, что плотность нашего материала равна плотности человеческой кости и физико-механические характеристики этого материала, проще говоря, плотность, полностью повторяют характеристики человеческой кости. Незакрытая потребность в операциях на тазобедренном суставе сегодня в стране – более сотни тысяч случаев. Сейчас протезы изготавливаются из титана и преимущественно импортируются. Появление протеза из отечественного биосовместимого материала, безусловно, будет прорывом. Сегодня мы имеем четкий график по подготовке к выпуску этого материала. На медицинской регистрации находится пористый материал для замещения дефектов кости, материал для замещения дефектов позвоночника и тазобедренный сустав. Конечно, для разных материалов требуется разный объем испытаний. В принципе, мы рассчитываем, что уже в этом году мы начнем опытное производство материала для замещения дефектов позвоночника и кости. Для материалов по тазобедренному суставу требуется больший объем испытаний, поэтому по нему завершения проверок ждем в следующем году. Кстати, у нас есть и абсолютно новая разработка, экспериментальная: мы воссоздали полностью трубчатую кость человека.

- Производство новых композиционных углерод- углеродных материалов получило статус приоритетного регионального проекта. А что это означает на практике? Появится новый завод?

- Идея нашего предприятия об открытии нового производства медицинских изделий получила поддержку на уровне нашей корпорации и «НПО машиностроения» и компании «Тактическое ракетное вооружение». И с этой идеей мы уже пришли в Правительство Пермского края, где тоже она получила поддержку. Сегодня существует приоритетный региональный проект Пермского края о создании такого производства. Оно будет базироваться в ТОСЭР Нытва, уже выделен земельный участок, проведена необходимая подготовительная работа. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и, согласно планам, в 2024 году это производство начнет работать. Так что впереди у нас – огромная работа по информированию медицинской общественности, проведению клинических испытаний. Два года – совсем немного для подготовки старта таких серьезных проектов.

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