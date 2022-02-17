Стало известно, где в Перми появятся перехватывающие парковки

За пять лет количество легковых автомобилей в Перми увеличилось в два раза Фото: архив "КП"

На следующей неделе депутаты Пермской городской думы рассмотрят новое Положение о парковках. В этом документе содержатся пункты, важные для всех автомобилистов, вынужденных оставлять свои машины на стоянках в центре города - в частности, принятие новой методики расчетов стоимости парковки. Согласно ей, при загруженности парковочных мест свыше 90 процентов за час стоянки придется платить на 10 рублей дороже, а не на 5, как планировалось раньше. Поэтому в самом центре Перми час парковки будет стоить 30 рублей.

Также в Положении оговаривается создание перехватывающих парковок. Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал, где их планируют создать:

- Мы выбрали участки в Камской долине, около Южной дамбы, на подъезде к центру по улице Героев Хасана, в Разгуляе и других местах, предусмотренных комплексной программой развития транспортной инфраструктуры.

В этой программе отмечалось, что для Перми характерно проживание большого количества людей в «спальных» микрорайонах, из-за чего происходят «ежедневные маятниковые миграции из периферийных районов в центр города и обратно». А в центральной части города имеется существенный дефицит пространства для парковочных мест. К тому же только с 2015 по 2020 годы количество легковых автомобилей в Перми увеличилось в два раза - с 242 тысячи до 481 тысячи.

Поэтому в программе было запланировано создание перехватывающих парковок, чтобы горожане из «спальных» микрорайонов доезжали до них, оставляли машину и добирались до места работы на общественном транспорте.

Перехватывающие парковки предлагается создать по следующим адресам:

- Пересечение улиц Лермонтова и Маршала Жукова в Камской долине,

- Улица Спешилова, 8

- Улица 3-я Разгуляйская, в районе остановки «Разгуляй»,

- Пересечение улиц Эпроновской и Подгорной,

- Юго-западнее жилого дома по бульвару Гагарина, 15,

- Южнее жилого дома по улице Степана Разина, 38,

- Севернее жилого дома по улице Революции, 4,

- Улица Куйбышева между улицами Белинского и Смирнова,

- Улица Чкалова между улицами Куйбышева и Героев Хасана.

Перехватывающие парковки могут быть платными и бесплатными. На платных стоимость дня стоянки автомобиля не должна быть больше, чем четырех часов парковки на улице.