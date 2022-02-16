Дело взяли на контроль. Полицейский нанес смертельную травму пермяку, заявившему о краже

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Туманное дело предстоит расследовать пермским следователям.

10 февраля в полицию позвонил житель Закамска и сообщил о том, что из его квартиры украли вещи. На место отправили оперативного работника – опросить заявителя.

Однако беседа не заладилась. Позже оперативник рассказал следователям, что хозяин квартиры бросился на него с ножом, и он вынужден был защищаться - нанес нападавшему удар, тот потерял сознание. Он вызвал «скорую». Но подоспевшие врачи констатировали смерть 48-летнего мужчины.

Полицейского арестовали и возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности. Если оперативника обвинят – ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Следственном комитете России взяли это дело на контроль.

- Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту обнаружения в квартире одного из домов в Перми тела мужчины, - сообщили в СК России. - 10 февраля оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Перми, работая по материалу проверки о хищении имущества мужчины 1973 года рождения, находясь в его квартире, причинил потерпевшему травму, пресекая противоправные деяния. После чего гражданин скончался.

Сотруднику полиции предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения.

Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате СК.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ситуации и тщательным образом установить все обстоятельства случившегося, - проинформировали в федеральном ведомстве.

Произошедшее прокомментировали в органах внутренних дел.

- В отдел полиции №3 УМВД России по г.Перми поступило сообщение о квартирной краже на улице Сысольской, - сообщили в ГУ МВД . - На место происшествия был направлен оперуполномоченный для опроса потерпевшего. В момент беседы хозяин квартиры схватил кухонный нож и пытался нанести сотруднику полиции ранение. Тот применил в отношении нападавшего физическую силу, после чего мужчина потерял сознание.

Сотрудник полиции оказал ему первую помощь и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть потерпевшего.

Полицейского пока не уволили.

- Сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю проводят проверку, - сообщили в полиции. - Если вина оперативного работника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с российским законодательством.