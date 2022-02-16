«Мы вас любим»: пермяки передали сердечный привет для онкобольных детей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эти дети каждый день борются за свою жизнь с недугом, и, может быть, улыбка на их лице и минутка позитива приблизит их на дюйм к выздоровлению, - говорит волонтер Евгений. – Значит, мы не зря тут собрались.

- Как же здорово, когда малютка, несмотря на свою боль, машет тебе ручкой! - признается Вероника, размахивая телефоном над головой и высматривая в окнах больницы благодарных маленьких зрителей.

Маленькие пациенты машут волонтерам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники и волонтёры благотворительного фонда «Берегиня» провели флешмоб под окнами онкогематологического отделения краевой детской клинической больницы. Его приурочили к международному дню детей больных раком.

В флешмобе приняли участие три десятка пермяков. Они выстроились в форме сердца под окнами палат маленьких пациентов и зажгли фонарики.

«Сердечную» символику фонд «Берегиня» использует не впервые. Каждый год проводится акция «Умножай любовь» - любой желающий может приобрести значок в форме сердца и тем самым помочь детям в борьбе с раком.

Акцию приурочили к международному дню детей больных раком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы каждый год 15 февраля организуем подобные мероприятия, раньше они были масштабнее, но из-за пандемии решили ограничится вот таким флешмобом, - рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева. - Мы выстроились в сердечко и продемонстрировали нашу поддержку именно в том месте, где это необходимо - под окнами детского онкоцентра.

- Онкологические заболевания не щадят ни взрослых, ни, к сожалению, и детей, - говорит заведующая Онкогематологическим центром им. Ф.П. Гааза КДКБ Ольга Никонова. - К счастью, наука не стоит на месте, и с каждым годом мы спасаем все больше и больше детей. 80 процентов наших маленьких пациентов сейчас выздоравливают, возвращаются в полноценное детство.