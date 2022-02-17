Синоптики рассказали, какая погода будет в Прикамье 23 февраля

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Погода вносит в нашу жизнь разнообразие. Если в прошлом году зима напоследок обожгла пермяков затяжными морозами, то нынче в преддверии весны решила побаловать нас теплыми деньками.

- Действительно, на этот раз окончание зимы обещает быть полной противоположностью прошлогодней погоды, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Если вы помните, в прошлом году в середине февраля началось затяжное похолодание, и 20-градусные морозы стояли до конца зимы. Сейчас будет все наоборот: к нам уже приходит волна тепла, и пробудет она у нас вероятнее всего до самого конца зимы. Во всяком случае, в День защитника Отечества будет точно тепло. Правда, не так, как в 2016-ом, когда 23 февраля весь день шел проливной дождь.

Теплый воздух к нам нагрянет тот же самый, что уже растапливает снег в Подмосковье и поливает дождиком улицы Москвы.

- Правда, до нас он доберется охлажденным, - объясняет Андрей Шихов. – Дожди если и пройдут, то лишь на севере края, где будет чуть теплее, чем на юге. В Перми легкая оттепель наступит в воскресенье, столбик термометра днем может подняться до +2 градусов. Уже постепенно чувствуется приближение весны – в дневное время солнце начинает прогревать воздух.

В четверг и в пятницу днем в Перми температура воздуха днем будет от -4 до -6 градусов. В субботу к вечеру потеплеет до -2 градусов. В воскресенье столбик термометра днем может находиться в диапазоне от 0 до +2 градусов.