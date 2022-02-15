Камила Валиева с удовольствием позировала в образе "Девочки на шаре". Фото: страница в Instargam спортсменки.

- «Девочка на шаре» будет рядом со мной всегда! – написала на своей странице в Instagram фигуристка Камила Валиева. – Удивительный, неожиданный и приятный подарок получила от художника Александра Садыкова. Спасибо за такую красоту!

На долю уникальной российской фигуристки в Пекине выпало немало испытаний, в том числе, к сожалению, и околоспортивных. Лишь в последний момент безусловного лидера нашей команды допустили до личных соревнований. А перед этим была изматывающая нервы неясность.

Вся страна болела за эту удивительную 15-летнюю спортсменку. Болельщики вручали ей цветы и мягкие игрушки. А художник-экспрессионист из Березников Александр Садыков подарил ей накануне поездки в Пекин копию картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре».

Камила поблагодарила художника за подарок. Фото: страница в Instargam фан-клуба спортсменки.

- Всей ей дарят плюшевых мишек, а я решил сделать вот такой подарок, и теперь рад, что он принес ей хоть немного радости и помог выстоять, - говорит Александр. - Я уверен, что она справится со всеми трудностями.

Идея подарить полотно пришла его другу Филиппу Шветскому, который в Пекине сейчас работает врачом в команде наших фигуристов.

- Эту копию я нарисовал лет десять назад, и она пылилась у меня в мастерской, - говорит Александр. – А в январе Филипп приехал ко мне домой и предложил поддержать Камилу. Она, еще будучи юниоркой, подготовила номер «Девочка на шаре» и специально ходила в Пушкинский музей изобразительных искусств, чтобы посмотреть на полотно Пикассо и вдохновиться образом. Мы вместе с Филиппом приехали в Москву и пошли во Дворец спорта, где Камила как раз прокатывала свою олимпийскую программу.

Как рассказывает Александр, юная спортсменка очень радовалась подарку, смеялась и позировала в позе героини Пикассо.

А вот такую картину подарил художник Этери Тутберидзе - банан и куча маленьких бананчиков. Фото: страница в Instagram Александра Садыкова.

Приняла картину в дар от художника и тренер Камилы Этери Тутберизде.

- Филипп посоветовал подарить ей картину «Бананы» из моей серии «Фруктовая палатка», - говорит Александр. – Он объяснил Этери Георгиевне, что полотно как раз про нее – один большой банан пестует целую гроздочку маленьких бананчиков. Ей картина понравилась и рассмешила ее.

Александр говорит, что чувствует себя счастливым человеком.

- Это счастье увидеть вживую, как катается Камила Валиева, - признается он. – Филипп как врач мне объяснил, что это редкость – рождение такого уникального спортсмена. Во время катания Камила испытывает перегрузки больше, чем космонавт на старте ракеты, и в то же время скользит по льду удивительно красиво и грациозно!