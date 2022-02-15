«Была движуха, а теперь что-то тихонечко происходит». Почему в Перми живется хуже, чем в Пензе

В рейтинге учитывались уровень доходов населения, занятость, жилищные условия... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рейтинге качества жизни, который составили эксперты РИА Новости, Пермский край занимает 49-е место среди всех российских регионов, значительно уступая Пензе, Тамбову, Брянску. Не говоря уже про Белгородскую область, находящуюся на 6-м месте.

«Строят только торговые центры»

При составлении рейтинга учитывали уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографическую ситуацию, экологию и климат, здоровье и уровень образования, развитость инфраструктуры и другие показатели.

Первые три места традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Три последних – у Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии и республики Тыва.

Пермский край находится в середине списка из 85 регионов, хотя и ближе к хвосту. Чуть лучше дела обстоят в Крыму, чуть хуже – в Томской области. Причем, за год ситуация только ухудшилась: в прошлом году у нас было 48 место.

Почему же в Перми живется хуже, чем в большинстве регионов?

«Строят только торговые центры, зато детей в группы детсадов напихано, как селедок в бочку. А в некоторых школах дети учатся чуть ли не три смены». «Цены растут, зарплаты падают». «Нужны новые дороги и развязки». «Не хватает детских садов, школ, поликлиник, больниц», - жалуются пермяки, которые приняли участие в нашем мини-опросе.

По мнению аналитиков, регионы первой десятки рейтинга – а в их число также вошли Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская область, ХМАО, Самарская и Нижегородская области - отличаются высоким уровнем экономического развития. На эти десять субъектов федерации приходится почти половина валового регионального продукта страны.

А раз развивается экономика, значит, есть деньги на зарплаты и социальную сферу.

Причина в медицине?

Еще три года назад Пермь занимала 22 строчку рейтинга по качеству жизни, составленного специалистами Финансового университета при правительстве РФ. При этом по качеству медицинского обслуживания населения Пермь была на 4 месте, по состоянию культуры и образования - на 47-м, по работе ЖКХ и благоустройства города – на 45-м.

То есть падение Прикамья в рейтинге, скорее всего, связано с пандемией и неготовностью нашей «оптимизированной» медицины к такому количеству пациентов.

Но вот пермский экономист Эдуард Матвеев считает, что причины отставания намного глубже:

- Многие регионы за последние 10 лет действительно развивались. Наши власти всегда трепетно относились к сравнению Перми с Уфой. Это примерно одинаковые по своим размерам города, расположенные по соседству, в одинаковых условиях. И когда лет 15 назад я приезжал в Уфу, мне было страшно смотреть, в каком состоянии находится столица Башкирии. Но сейчас Уфа стала выглядеть намного представительнее Перми, она значительно ушла вперед.

Нет преемственности

Также, по мнению экономиста, значительно изменилась в лучшую сторону Пенза, которую часто путают с Пермью.

- А в Перми каждый раз как приходит новый администратор, он приводит новых людей, и эти люди приносят новые идеи, - говорит Эдуард Матвеев. – Достаточно, к примеру, посмотреть обсуждения на тему, в какой цвет красить такси. На эти идеи тратятся время и деньги, и все это ложится на плечи предпринимателей. У бизнеса уменьшается прибыль, люди получают меньшую зарплату.

Отсутствие преемственности власти мешает развитию региона, считает Эдуард Матвеев. Мастер-план развития города, созданный еще при Чиркунове, мог бы преобразовать Пермь, но так и остался проектом. Многострадальный зоопарк был бы давно построен, если бы не начались «перетаскивания» его с места на место.

- А решение превратить Пермь в «культурную столицу Европы»! - вспоминает наш эксперт. - Конечно, это была абсолютно нереальная история. Но я помню, как летел с москвичом и он мне на полном серьезе рассказывал, как выбирая, куда отправиться в отпуск – на Байкал или в Пермь, - выбрал Пермь, «потому что здесь движуха». А сейчас у нас стал тихий городок, в котором что-то тихонечко происходит.

«Многое не нравится, но останусь здесь»

Нельзя сказать, что в Перми ничего не делается. Происходят и позитивные изменения. Активно расселяется ветхое жилье. Строятся дороги. Просто чудесно преобразилась набережная. Приятно стало гулять по эспланаде. И хотя портят впечатление несколько крупных объектов, которые никак не могут воплотиться в жизнь: зоопарк, оперный, галерея, - все же хочется верить, что жить в Перми вновь станет интереснее¸ чем в Пензе.

Не зря же в нашем мини-опросе голоса пермяков распределились так: примерно одинаковое количество – по 16 процентов опрошенных – проголосовали за «Меня все устраивает, люблю Пермь» и «Ужасный город. Планирую переезд». Большая же часть – две трети принявших участие в голосовании на нашей странице в соцсетях – выбрали вариант: «Многое не нравится, но останусь здесь».