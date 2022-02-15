В Перми выпустят цикл путеводителей на основе книг писателя Алексея Иванова

Фото: страница в Фейсбук Юлии Зайцевой.

Путеводитель «Железный пояс» по 14 туристическим автомобильным маршрутам, созданный на основе романа писателя Алексея Иванова «Хребет России», подготовлен к печати. Он должен выйти уже этой весной.

Его подготовил авторский коллектив из трех пермяков: агент писателя Юлия Зайцева пригласила к сотрудничеству журналистку Елену Растянис и пермского писателя Алексея Рачуня.

- Каких-то 17 лет работы под прикрытием Иванова – и я решилась на собственный проект, - написала Юлия Зайцева на своей странице в Фейсбук. - В следующие несколько лет я хочу собрать весь свой опыт в кулак и подготовить серию путеводителей вокруг книг и тем Иванова. Читатели смогут сплавиться по Чусовой с мыслью о «железных караванах», проехать Башкирию, Татарстан, Урал, Удмуртию вслед за Емельяном Пугачевым, почувствовать языческое дыхание сибирской тайги и отправиться в речной круиз с целью разобраться на месте в истории речфлота.

Первый путеводитель будет посвящен уральской горнозаводской промышленности.

- Мы решили создать наш, уральский, ответ «Золотому кольцу», - говорит Юлия. - Мы описали индустриальный Урал в 14 автомобильных маршрутах и замкнули их в «Железный пояс».

- Скелет, фундамент, основание 14 автомобильных маршрутов - «Хребет России» Алексея Иванова, - поделилась в соцсети Елена Растянис. - У меня есть свои любимчики. Я была много где. На хребты поднималась, в пещеры спускалась, по дну древнего пермского моря ходила, в канал Копань заглядывала. Много, где, но не везде. Хочу не могу глянуть на звезды через прозрачные купола укрытой в соснах села Слобода Коуровской обсерватории. И на античные ступени коелгинского колизея – самого крупного мраморного карьера в России. И на вырубленную в скале узкоколейку. И всю эту тему с мощными горнозаводскими заводами-идолами я люблю.

В этом же году авторы начнут готовить второй путеводитель, который посвятят роману «Сердце Пармы» и местам съемок одноименного фильма. В него войдут не только автомобильные, но и речные маршруты со сплавами.