В Перми пересчитают стоимость парковок - до 30 рублей в час

Стоимость парковок в центре вырастет Фото: архив "КП"

Городские власти разработали методику расчета платы за пользование муниципальными парковками. Проект будет рассматриваться гордумой на февральском заседании. Если депутаты утвердят методику, она вступит в действие с 1 апреля.

Что предлагается?

Во-первых, выделение подзоны с повышенным тарифом. О повышении стоимости платы за парковки в самом центре чиновники говорят давно. Речь идет о том, что в квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Сибирской и Монастырской, практически невозможно найти свободное место для автомобиля. В связи с перегрузкой парковок стоимость стоянки должна вырасти. Но если раньше предлагалось увеличить стоимость часа на 5 рублей, сейчас - на 10. То есть в случае принятия депутатами этих расчетов, цена стоянки станет 30 рублей в час.

И вообще, согласно методике, предлагается повышать стоимость часа на 10 рублей, если загруженность парковки превышает 90 процентов. В то же время возможно и снижение платы. Если загруженность парковочных мест будет ниже 80 процентов, стоимость часа уменьшится на 10 рублей.

Во-вторых, создание внеуличных парковок. Муниципальные внеуличные парковки будут находиться внутри платной зоны, чтобы дать возможность людям оставлять машины на весь день, и чтобы автомобили стояли не на дорогах. Плата за час стоянки будет такой же, как и на парковке вдоль проезжей части.

А вот надолго оставлять машину станет выгоднее - предполагается, что оплата за пользование внеуличной парковкой должна быть не более стоимости шести часов в дневное время и четырех часов - в ночное время. То есть один час парковки будет стоить 20 рублей, шесть - 120, а на большее количество часов: днем те же 120 рублей, ночью - 80.

В-третьих, введением абонементов на парковку. Они будут действовать и на уличных, и на внеуличных парковках. Абонемент на 20 рабочих дней предусматривает скидку в 20 процентов, на 21-40 рабочих дней -25 процентов, более чем на 40 дней -30процентов.

В-четвертых, создание платных перехватывающих парковок. Оговаривается в методике и грядущее появление перехватывающих парковок. Оплата за день стоянки автомобиля на ней не должна быть больше, чем за четыре часа парковки на улице.