«Нам пришлось учиться выстраивать урок в онлайн-формате». В Перми проходят семинары для учителей

В рамках проекта проводятся занятия, направленные на повышение уровня знаний учителей

- В последние 2 года мы научились жить по новым правилам, использовать дистанционные технологии и периодически встречаться с друзьями и коллегами в онлайн-формате. Стороной не прошли такие новшества и наши школы, детям и учителям пришлось перестроить формат работы и научиться выстраивать урок в онлайн-формате. В такой ситуации бесценными всегда становятся знания, о том, как сделать онлайн-урок интереснее и помочь ребятам усвоить материал максимально комфортно. Общение с детьми и выстраивание обучающего процесса учителями с применением новых технологий, несомненно, позволит ребятам более качественно и заинтересовано усваивать материал как на онлайн уроке, так и в очном формате обучения, - рассказала руководитель проекта «Учитель 2.0:Перезагрузка» Динара Некрасова.

Проект «Учитель 2.0: Перезагрузка» в Перми реализуется Автономной некоммерческой организацией Центр поддержки и развития детских и молодежных инициатив «Формируем будущее» при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов, информационной и методической поддержке ПРОО НАСМНОГО и проекта Партии «Единая Россия» «Крепкая семья» с августа 2021 года.

В феврале занятия прошли для педагогического коллектива школы №22

В рамках проекта проводятся занятия, направленные на повышение уровня знаний учителей по правильной организации рабочего процесса с применением информационных технологий для обучения в дистанционном формате таких как ZOOM, SKYPE, так и программ и простых советов по использованию платформ, которыми можно пользоваться при очном обучении школьников.

В феврале занятия проекта прошли и для педагогического коллектива МАОУ СОШ №22 Перми. Так, участники семинаров узнали о том, как правильно организовать рабочее место при проведении онлайн-урока, как правильно настроить аккаунт, какие существуют правила в онлайн-уроке и как удержать внимание в рамках дистанционного обучения. Коснулись и основ работы с интерактивными платформами, которые позволяют разнообразить урок и увеличить усваиваемость материала школьниками. Семинары посетило более 50 учителей МАОУ СОШ №22.

Стоит отметить, что проектом предусмотрены бесплатные консультации для учителей по использованию платформ для дистанционного обучения и интерактивных приложений. Для того, чтобы получить консультацию, нужно написать в личные сообщения сообщества https://vk.com/formiruem_budushee.