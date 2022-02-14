В Перми началась выдача сертификатов в детские лагеря

Цены на путевки выросли в этом год, по сравнению с прошлым. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми начали выдавать сертификаты в детские лагеря. Родители школьников уже интересуются, куда можно отправить отдохнуть ребенка летом и сколько это будет стоить. Цены на путевки в этом году, по сравнению с прошлым, вросли, но, получив сертификат, можно вернуть от 30% до 100% от расчетной стоимости, которую утвердило Правительство Пермского края на 2022 год. Для различных категорий детей она разная. Будут учитываться доходы семьи и их социальный статус.

Максимальные суммы компенсаций такие:

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день) - 22 206,87 руб. (1 день - 1057,47);

Детский оздоровительный лагерь санаторного типа (24 дня) - 30 499,44 руб. (1 день-1270,81);

Детский специализированный (профильный) лагерь, (14 дней) - 16 284,94 руб. (1 день-1163,21);

Детский лагерь палаточного типа (10 дней) - 8 694,70 руб. (1 день-869,47).

Заявление можно подавать уже сейчас.

Выбираем лагерь

Для начала родителям нужно определиться, в какой лагерь поедет ребенок. Можно выбрать сертификат в загородный лагерь отдыха и оздоровления, детский оздоровительный санаторного типа, либо детский специализированный (профильный) лагерь – один из трех. Выбрать лагерь из реестра поставщиков, который размещен на сайте министерства социального развития Пермского края.

Готовим пакет документов

Перечень документов, который нужно предоставить семье зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Список можно найти здесь. Далее заполните заявление в ближайшем филиале МФЦ, получите сертификат в электронном виде и купите путевку с его использованием в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован.

Как получить компенсацию за купленную путевку

Сэкономить на путевке также можно, получив компенсацию. В этом случае родители сначала покупают путевку, а потом получают кэшбэк. Заявления на его получение принимают до 31 июля 2022 года.

Компенсацию можно получить за путевку в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, которые находятся на территории России, а также в детские специализированные (профильные) лагеря Пермского края. Перечень также есть на сайте администрации Перми.

С документами можно прийти в ближайший филиал МФЦ или в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11 по предварительной записи по телефонам: 236-15-54, 236-12-14. По этим же номерам можно задать вопросы специалистам, касающиеся отдыха и оздоровления детей.