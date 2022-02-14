Иномарку пропавшей пермячки обнаружили возле городской плотины в Михайловске. Фото: СУ СКР по Свердловской области и личная страница ВК.

Завершено расследование по делу об убийстве в Свердловской области пермской туристки Анастасии. Напомним, молодая женщина пропала в мае прошлого года. Она отправилась на одиночный сплав на байдарке по реке Серга. 30 мая Анастасия должна была вернуться домой, где ее ждали мама и трехлетний сын. Но в конечной точке своего маршрута пермячка так и не появилась. Ее машину нашли брошенной возле плотины в городе Михайловск.

По подозрению в убийстве пермской туристки были задержаны 43-летний рецидивист Алексей Еремеев, уже отсидевший за изнасилование, кражи, разбои и хранение боеприпасов, и его 25-летняя подруга Ольга Васева. А на следующий день в лесу нашли тело Анастасии.

В следственном комитете по Свердловской области раскрыли страшные подробности гибели пермской туристки. По данным следователей, Еремеев и Васева, которые в то время скрывались на территории природного парка «Оленьи ручьи», увидели на берегу реки незнакомую туристку, отдыхавшую в своей палатке, и решили ограбить ее.

Ночью Еремеев разбудил Анастасию, сказав, что у нее украли байдарку. Не подозревая подвоха, туристка выбралась из палатки на открытое место. И там Еремеев пригрозил ей ножом, а затем жестоко избил палкой. Потом эксперты насчитают на теле погибшей около 60 ударов.

- После этого он совершил в отношении женщины преступления сексуального характера, - сообщили в следственном комитете. – Содействие в этом ему оказывала Васева, которая удерживала потерпевшую за руки, чтобы она не сопротивлялась.

Затем изверги добили туристку несколькими ножевыми ударами. Тело спрятали в лесу, а все вещи Анастасии забрали себе. Несколько дней они пользовались банковской карточкой убитой, покупая продукты и спиртное. Картой расплачивалась Васева, следя, чтобы сумма не превышала тысячи рублей, и не надо было вводить пин-код.

Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд. Еремеева и Васеву обвиняют в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Также им предъявлены обвинения еще по несколкьим статьям, в том числе за разбой и кражи.