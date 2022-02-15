Мужской подарок на мужской день: чем порадовать поклонника видеоигр

Фото: Ростелеком

Если ваш мужчина — поклонник видеоигр и на досуге не прочь сыграть в WorldofTanks или другие игры, сомнений быть не может! Одним из самых удачных подарков для продвинутого папы, сына, друга станет «Игровой» роутер. Именно он повышает комфорт игрового процесса до максимально высокого уровня. Благодаря специальной конструкции антенн девайс обеспечивает площадь покрытия в прямой видимости до 90 кв. м. Кроме того, сигнал «Игрового» роутера способен преодолевать стены без снижения скорости.

Фото: Ростелеком

Если в тандеме с роутером подключить тариф «Игровой» от «Ростелекома», то бесперебойный интернет в доме разгонится почти до 500 Мбит/с. Такое подключение дает возможность смотреть 4K-фильмы прямо из интернета и скачивать гигабайтные файлы за секунды. Так что интернета хватит всем!- Игровой роутер от «Ростелекома» позволяет рубиться в онлайн-игры без тормозов, зависаний и с минимальным пингом. Девайс является самым производительным в линейке оборудования «Ростелекома» на данный момент. Этот маршрутизатор по праву может стать лучшим подарком для профессиональных геймеров и любителей поиграть в танки, реалистичных онлайн-шутеров и экшн-битв. Роутер можно рекомендовать к покупке молодежи и мужской аудитории. Они обязательно оценят такой презент, - советует телеком-эксперт Иван Кущ.

Пользователи тарифа могут принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

В честь мужского праздника для пользователей «Игрового» от «Ростелекома» стартовала акция: всем подписчикам опции «Wargaming» доступно два дополнительных премиум-танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится. Также есть возможность подключить второй аккаунт «Wargaming» для друга или члена семьи по специальной цене со всеми его бонусами. А это значит, что теперь у вашего танкиста появится еще больше возможностей для побед.