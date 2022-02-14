Спектакли двух пермских театров вышли в финал фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: Минкульт Пермского края

Пермский край в этом году в третий раз участвует в окружном фестивале «Театральное Приволжье». В региональном отборочном этапе приняли участие 64 творческих коллектива. Вышли в финал и будут представлять регион на окружном этапе авторский студенческий театр «17-ая Скрипка» и образцовый театр-студия «КОД».

Авторский студенческий театр «17-я скрипка» существует в Пермском политехе с 2013 года. За это время в театре поставлено 17 спектаклей. На его счету - победы на краевом и всероссийском фестивале «Студенческая весна» и многих театральных фестивалях российского и международного уровней.

В финале «Театрального Приволжья» «17-я скрипка» представит спектакль «Корова» по рассказам Андрея Платонова. Посмотреть его можно здесь

- Фестиваль - это возможность показать себя, свое творчество, возможность показать наши спектакли, то, что мы делаем, зрителям из разных регионов, - считает художественный руководитель театра Юлия Артемьева. - Мы уже получаем добрые отзывы на «Корову». Недавно мне написал руководитель одного из творческих коллективов Нижнего Новгорода. Написал очень хорошие слова про то, что он восхищается спектаклем и будет голосовать за нас. Это было очень приятно и неожиданно.

Второй финалист от Прикамья - образцовый театр-студия «КОД» - был создан в 1985 году. Более чем за 40 лет через «КОД» прошли сотни юных артистов от 7 до 18 лет. Выпускники «КОДа» продолжают обучение в Пермском государственном институте искусств и культуры и других театральных вузах России, успешно работают в театрах, на телерадиокомпаниях Перми, Москвы и Санкт-Петербурга, снимаются в кино.

В финале «Театрального Приволжья» «КОД» покажет спектакль «Русалочка» по мотивам пьесы Людмилы Разумовской «Сестра моя Русалочка».

- Организаторы фестиваля сделали профессиональную запись нашего спектакля, - рассказывает художественный руководитель театра-студии, заслуженный работник культуры РФ Марина Оленева. – Дети вначале держались немного скованно, увидев шесть микрофонов и четыре камеры на нашей небольшой площадке, а потом разыгрались. Вообще, это интересный опыт. И нам приятно, что мы представляем наш край. Хотелось бы достойно выступить. Тем более спектакль у нас хороший, мы за него уже получили диплом 1-й степени на краевом фестивале «Открытый занавес».

Оценить спектакль театра-студии «КОД» вы можете уже сейчас - смотрите видеоверсию по ссылке.

Вместе со зрителями спектакли смотрит профессиональное жюри. Имена лучших назовут во время прямой трансляции уже этой весной. Посмотреть все фестивальные спектакли можно на сайте театральноеприволжье.рф.

КСТАТИ

Фестиваль «Театральное Приволжье» не ограничивается только показом спектаклей. Сейчас Пермский краевой колледж искусств и культуры проводит курс «Организация художественно-творческой деятельности в театральном коллективе» для руководителей – участников регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». В программе курсов - теоретическая подготовка, тренинги, мастер-классы от ведущих преподавателей колледжа и членов жюри регионального этапа.

- Это интересные профессиональные курсы с насыщенной программой на 72 часа, – рассказал Владимир Ефремов, исполнительный директор регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье».