Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 20:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 14 февраля 2022 года: растет заболеваемость в территориях края

Мы собрали все новости о коронавирусе в Перми на 14 февраля 2022 года
Анна Маркова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае коронавирусной инфекцией за сутки заболели 5553 жителей, днем ранее - 5557. Роспотребнадзор сообщает, что из новых заболевших - 1 362 - дети до 17 лет. В регионе проведено 19 235 ПЦР-тестов.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 298 пациентов, 104 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки скончались 20 пациентов, всего - 7 994 человек.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 553 жителей в 43 территориях. Впервые за все время пандемии лидерство по количеству заболевших не у Перми, а у Краснокамска – 857 случаев.

Данные Минздрава Пермского края.

Данные Минздрава Пермского края.

На втором месте оказался Чернушинский городской округ – 521 заболевший, в Чусовском округе – у 514. В Перми за прошедшие сутки ковид подтвердился у 356 жителей. В Осинском округе – у 326, еще у 271 – в Пермском районе.

Много заболевших в Кунгуре и Верещагинском округе - 223, в Очерском округе – 216, в Губахе – 196, в Горнозаводском округе – 185, в Добрянском округе – 177, в Соликамском округе – 147, в Кунгурском районе – 144, в Куединском округе – 143, в Березниках – 142, в Лысьвенском округе – 140, в Сивинском округе – 121.

Всего с начала пандемии в Прикамье подтверждено 245 970 случаев заболевания коронавирусом.

ИнтересноеКоронавирус в Перми и Пермском крае