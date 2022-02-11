Коронавирус в Перми, последние новости на 12 февраля 2022 года: 1540 новых заболевших - дети

В Прикамье много заболевших коронавирусом среди детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки ковид обнаружили у 5 298 человек, 1 540 новых заболевших – дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Общее число заражений в регионе с начала пандемии выросло до 234 860.

В квидных отделениях с COVID-19 в тяжелом состоянии находится 261 пациент. 103 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от инфекции скончались 7 950 человек, 21 из них – за прошедшие сутки.

Новые случаи ковида были выявлены в у пациентов в 43 территориях. В Перми - 2 202, в Пермском муниципальном районе 291, в Чернушинском городском округе 242, в Лысьвенском 228, в Березовском муниципальном округе 192, в Краснокамском и Суксунском городских по 184, в Соликамском 154, в Березниках 146, в Чайковском 129, в Кишертском муниципальном 112, в Чусовском городском 109, в Кунгуре 103, в Верещагинском городском округе 101.

Данные краевого Минздрава.

В Октябрьском городском округе 86 заболевших, в Оханском 82, в Очерском 63, в Ординском муниципальном 60, в Карагайском 58, в Добрянском городском 55, в Кунгурском районе 52, в Куединском муниципальном районе 48, в Кудымкаре 43, в Осинском городском округе 41, в Большесосновском муниципальном 40.

36 случаев в Юсьвинском муниципальном округе, 27 – в Кудымкарском, по 25 в Губахе, Александровском и Уинском муниципальных округах, 24 – в Сивинском муниципальном округе, 23 – в Чердынском городском, 18 – в Нытвенском, 16 – в ЗАТО Звездный, по 15 – в Бардымском муниципальном и Горнозаводском городском округах. 10 случаев коронавируса выявлено у пациентов в Ильинском городском округе, по 9 – в Красновишерском городском и Еловском муниципальном, 8 – в Частинском, 4 – в Юрлинском, 3 – в Гремячинском, 1 – в Косинском.