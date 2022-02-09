Коронавирус в Перми, последние новости на 10 февраля 2022 года: в поликлинике оказались тестировать вакцину от COVID-19 на детях

Ограничительные меры в регионе продлены до 28 февраля Фото: архив "КП"

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 февраля 2022 года: в поликлинике оказались тестировать вакцину от коронавируса на детях.

- Разрешение и лицензия на проведение исследований вакцины «КовиВак» на детях есть у поликлиники №5. К главному врачу обратились с соответствующим предложением, но она отказалась проводить подобные испытания, - сообщили в Минздраве.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Пермском крае ежедневно растет. За минувшие сутки в регионе выявили рекордное количество инфицированных - 5005. Среди новых заболевших 935 - дети до 17 лет. На утро 10 февраля общее число зарегистрированных случаев коронавируса - 224 260.

За сутки в регионе проведено 20 478 ПЦР-тестов на ковид. В тяжелом состоянии в больницах лечат 249 пациентов. Из них 101 подключены к аппаратам ИВЛ. От новой коронавирусной за сутки скончались 20 человек, всего с начала пандемии - 7 916 человек.

Фото: оперштаб

Напомним, в конце января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.