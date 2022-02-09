Десять книг пермских писателей будут изданы в этом году

Гранты на книги выделяются два раза в год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экспертный совет проекта «Пермская библиотека» рекомендовал министерству культуры Пермского края поддержать грантами подготовку 10 электронных изданий. Рассказываем о книгах, которые будут изданы в рамках проекта.

История Очерской земли и чусовских шахтеров

Николай Мальцев, создатель первых на Урале солнечных часов, Афанасий Прядильщиков, отец известного летописца и инициатор создания народного театра, и другие незаурядные личности станут героями книги «Очер live: живая история». Подготовкой рассказов по истории своего района занимается Центральная библиотека Очерского городского округа.

Два из этих рассказов будут адаптированы для постановки спектаклей и сыграны коллективом Очерского народного театра.

80-лет назад была открыта шахта «Скальная». К юбилею Чусовская центральная библиотека им. А.С. Пушкина переиздаст фотодокументальный сборник «Здесь мой причал» - о жизни и труде уральских шахтёров. В книгу войдут воспоминания жителей поселка, статьи из периодических изданий, фотографии из личных архивов. Презентацию сборника авторская группа планирует провести в День шахтера - 28 августа 2022 года.

«Докопаться до сути»

«Вот перед тобой неизвестный фрукт, и ты хочешь узнать, что там внутри. Ты раскрываешь его и видишь косточку. И думаешь: а что под скорлупой?.. Ломаешь скорлупу, а там - маленькое ядрышко. Ты засовываешь это ядрышко в абрикос и получаешь вкуснятину. Это твоя награда. За то, что не остановился на полпути, а докопался до сути».

Это строчки из рассказа пермского писателя Олега Черняка «Докопаться до сути», давшего название всей книге, содержащей яркие, эмоционально насыщенные новеллы, впечатляющие неожиданностью сюжетных поворотов.

Электронную версию за счет гранта готовит Пермская краевая общественная организация Союза писателей России. А в бумажном виде книга будет издана на привлеченные средства. Она поступит в библиотеку имени Горького, библиотеку имени Кузьмина и другие библиотеки Пермского края.

Еще одним проектом Союза писателей станет подготовка электронной версии романа Максима Дуленцова «Тайны Вишеры». Писатель известен книгами «Земля забытого бога» и «Золото тайги». Первая из них посвящена поискам древнего клада сасанидов на месте, где по пермской легенде, родился Заратустра. Вторая, выходившая также под названием «Диамат», рассказывает о поисках сокровищ в тайге на Чусовском озере. Новый роман пермского писателя также продолжает тенденцию соединения авантюрно-мистической составляющей с социально-философской.

Не публиковавшиеся ранее произведения детской писательницы Ирины Христолюбовой войдут в электронную версию книги «Простая истина. Автобиографическая проза». Благодаря привлеченным средствам книга будет также напечатана в бумажном виде тиражом 300 экземпляров.

Благодаря краевой поддержке выйдут в свет несколько литературных сборников: выпуски № 30 и 31 альманаха писателей Пермского края «Литературная Пермь» и номера №25 и №26 пермского литературного журнала «Вещь».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что сохранение культурных традиций и особенностей в каждой территории региона – значимая задача.

- У Прикамья богатое культурное наследие и важно относиться к нему бережно, сохранять и передавать его нашим детям, - обозначил Дмитрий Махонин.

Прочитать эти книги можно будет бесплатно на сайте министерства культуры Пермского края, в разделе «проекты» – «пермская библиотека». Сейчас там опубликованы книги, изданные в прошлые годы. Всего представлено 153 издания.

НАША СПРАВКА

Проект «Пермская библиотека» реализуется с 2009 года в целях сохранения литературного наследия Пермского края, развития литературного творчества населения региона, поиска молодых авторов из числа жителей Пермского края, формирования основ пермской идентичности. Его организатор – центр по реализации проектов в сфере культуры.

Центр при поддержке минкульта проводит три проекта, которые на конкурсной основе поддерживают творческие инициативы: «Возрождение истерической памяти», «Пермская библиотека», Арт-резиденция. Узнать подробнее о проектах можно на официальном сайте учреждения